Stasera in tv 12 giugno 2019 Un matrimonio da favola e Live – Non è la D’Urso

Stasera in tv 12 giugno 2019 su Rai 1 va in onda il film di Carlo Vanzina Un matrimonio da favola mentre su Canale 5 c’è Barbara D’Urso con Live – Non è la D’Urso. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche il film Pompei, Chi l’ha visto con Federica Sciarelli, Una notte da leoni 2 e ancora Hostage, Atlantide – Ambrosoli, un eroe borghese in replica e le azzurre del Volleyball che affrontano la Corea del Sud. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 12 giugno 2019. Su Rai 1 c’è Un matrimonio da favola. Alle 21:25 il film diretto da Carlo Vanzina del 2014, con Ricky Memphis, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti, Stefania Rocca – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Pompei. Alle 21:20 il film per la regia di Paul W.S. Anderson del 2014, con Kit Harington, Emily Browning, Carrie-Anne Moss – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chi l’ha visto? Alle 21:20 non manca l’appuntamento del mercoledì con Federica Sciarelli e i casi di persone scomparse – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 12 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è Live – Non è la D’Urso. Alle 21:40 un nuovo appuntamento con Barbara D’Urso e i suoi ospiti – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Una notte da leoni 2. Alle 21:25 il film del 2011 diretto da Todd Philips con Bradley Cooper, Zach Galifianakis – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Hostage. Alle 21:30 il film diretto da Florent Emilio Siri del 2005, con Bruce Willis, Kevin Pollak, Ben Foster, Jonathan Tucker, Michelle Horn, Marshall Allman – Consigliato sì

Su La7 c’è Atlantide – Ambrosoli, un eroe borghese. Alle 21:15 in replica Andrea Purgatori, il crac finanziario di Sinfona e l’omicidio di Giorgio Ambrosoli, Ospiti Umberto Ambrosoli e Ferruccio De Bortoli – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Black Hawk Down. Alle 21:30 il film per la regia di Ridley Scott del 2001, con Josh Hartnett, Tom Sizemore, Ewan McGregor, Sam Shepard – Consigliato sì – Su Nove c’è Volleyball Nations League Italia – Corea del Sud. Appuntamento alle 20:00 con le azzurre.