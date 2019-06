LIVE Non è La D’Urso: Francesca De André fra gli ospiti, novità sul Pratiful?

LIVE Non è la D’Urso prosegue con il suo settimanale appuntamento al mercoledì sera, in prima serata, con Barbara D’Urso nel ruolo di padrona di casa. Al momento non sono note le anticipazioni ufficiali del programma ma, stando agli ultimi rumor diffusi sul web, possiamo dire con certezza che nell’appuntamento di questa sera 12 giugno 2019, si tornerà a parlare del caso Mark Caltagirone – ora ribattezzato Pratiful – con possibili nuovi risvolti shock sul truffaldino operato delle sue due ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Scopriamo le prime anticipazioni sulla nuova puntata di LIVE Non è la D’Urso.

LIVE Non è La D’Urso: anticipazioni 12 giugno 2019

È sicuramente la concorrente più odiata fra quelle che hanno vissuto nella casa del Grande Fratello 16… e Barbara D’Urso non poteva di certo che approfittare, no? Sarà ospite nello spazio delle 5 Sfere la settimana classificata Francesca De André; con lei anche Gennaro Lillio, il “fidanzatino” che sul web è stato bollato come lo zerbino della coppia. Con chi dovranno discutere (e litigare) in diretta Francesca De André e Gennaro Lillio?

Non potrà mancare anche questa settimana uno spazio dedicato al caso Mark Caltagirone, ora ribattezzato Pratiful o Prati Gate. Nelle scorse ore pare che Pamela Prati sia stata avvistata presso gli studi Mediaset di Cologno Monzese. Per quale motivo? Nel talk di apertura potrebbe essere raccontate nuove prove e immancabile sarà la presenza di Eliana Michelazzo, oramai diventata presenza fissa della trasmissione di Barbara D’Urso (sia in studio o in collegamento).

E ancora: LIVE Non è la D’Urso sarà davvero allungato per altre due puntate come si vocifera da giorni sul web? Siamo sicuro che – qualora fosse vero – Barbara D’Urso coglierà l’occasione per spiegarlo al suo amato pubblico, magari ventilando cifre Auditel più o meno attendibili come suo solito.

A fine puntate – verso l’una di notte – potrebbe andare in onda l’ennesimo capitolo dei talk a luci rosse che LIVE Non è la D’Urso ha deciso di cavalcare: dopo la doppia ospitata di Cicciolina e quella di Rocco Siffredi, chi altri si siederà sul divanetto per un faccia a faccia con gli “sferati”?

Ma soprattutto: che fine ha fatto l’ascensore?