LIVE Non è la D’Urso: Pamela Perricciolo usava Barbara D’Urso per truffe a Capo Verde?

Le esilaranti gag sul fantasma Mark Caltagirone sono oramai un lontano ricordo. A tenere banco a LIVE Non è la D’Urso sono tutti i crimini (veri o presunti) che il trio Pamela Prati – Eliana Michelazzo – Donna Pamela Perricciolo avrebbero messo a segno grazie ad una fantasiosa rete di familiari costruiti su Facebook. Intorno alla mezzanotte, Barbara D’Urso ha rivelato di aver ricevuto una mail shockante in cui si racconta di come il “trio delle meraviglie” avrebbe tirato in ballo la conduttrice Mediaset come garante per degli investimenti a Capo Verde, noto paradiso fiscale.

Una storia folle che ha fatto innervosire la padrona di casa di LIVE Non è la D’Urso. Ecco la lettera letta in diretta da Barbara D’Urso.

Pamela Perricciolo: una nuova truffa in cui coinvolge Barbara D’Urso

“Sento la necessità di raccontarti un episodio che riguarda Pamela Perricciolo. Otto anni fa (2011, ndr.) abbiamo conosciuto al Perricciolo e la Michelazzo durante dei tornei di burraco. Fin da subito si è instaurato un rapporto di amicizia soprattutto con la mia compagna Marialuisa. Arriviamo al 2013, tu Barbara saresti stata fidanzata con un Coppi cugino di Eliana e addirittura saresti stata una assistita della loro agenzia. Pamela ed Eliana si spacciavano per tue agenti e quando passava un tram con la tua foto entrambe si inginocchiavano esclamando: ave zia Barbara!”

Il messaggio continua: “La Perricciolo chiese alla mia compagna se fosse interessata ad investire dei soldi in fondi d’investimento gestiti da Barbara D’Urso con sede a Capo Verde. Così le sono stati dati, ingenuamente, e in contanti, 7.500 Euro in tre tranche. Pochi mesi dopo Pamela Perricciolo si presenta con 600 Euro a titolo di interessi maturati“.

Ma arriva l’amaro finale: “Ma poi? Il silenzio più assoluto. Non ci è stato restituito alcun soldo. Solo nel 2015, dopo svariate richieste, la mia compagna l’ha messa alle strette […] La Perricciolo ha ammesso che il fondo non è mai esistito e che avrebbe provveduto a restituire i soldi. Ha anche ammesso che Simone Coppi, marito di Eliana, non è mai stato reale. Ad oggi mancano 3.500 Euro da restituire… Questo in estrema sintesi“.

Una nuova gatta da pelare per Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo…