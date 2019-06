Film stasera in tv Doppio ricatto Doppio inganno in onda oggi 14 giugno 2019 su Rai 2: la trama

Per il ciclo Nel segno del giallo, in questa caldissima stagione televisiva estiva partita a giugno, i film di Rai 2 ci aspettano anche al venerdì sera. Il 14 giugno 2019 è prevista la messa in onda del film Doppio ricatto doppio inganno. Protagoniste del film due gemelle che sono molto diverse tra di loro ma che presto si ritroveranno coinvolte nella stessa vicenda. Volete scoprire qualche dettaglio in più sul film in onda oggi su Rai 2? Non ci resta che rivelarci qualche dettaglio sulla trama di questo film in prima visione che ci aspetta stasera in prima serata.

DOPPIO RICATTO DOPPIO INGANNO: LA TRAMA DEL FILM IN ONDA OGGI 14 GIUGNO 2019

Protagonista del film è Jessica, una donna che ha una famiglia ma soprattutto una grande carriera nel mondo della legge. E’ una donna in carriera molto rispettata e ha sempre lavorato al meglio. Nella vita privata le cose non le vanno altrettanto bene; Jessica e suo marito infatti hanno divorziato e adesso lottano con le unghie per ottenere l’affido del loro bambino. Jessica ha intenzione di dimostrare che suo figlio deve stare insieme a lei anche se sa che la battaglia sarà complicata, visto che suo marito è un grande avvocato… Succede poi qualcosa che non si aspetta e che cambia la sua vita. Una sera a cena conosce un uomo con il quale avrà un incontro molto ravvicinato. Non sa però che di quella serata esiste anche un video che di certo, se arrivasse sulla scrivania di suo marito, potrebbe complicare molto la situazione. Jessica quindi decide di chiedere aiuto alla sua sorella gemella. Alessandra accetta di aiutare Jessica ma le cose diventano sempre più complicate. Infatti inizierà una catena di omicidi che di certo Jessica non aveva previsto, inclusa la morte di suo padre per la quale potrebbe essere persino accusata…

Come andrà a finire questa storia? Lo scopriremo solo seguendo il film Doppio ricatto doppio inganno che ci aspetta con il finale stasera su Rai 2.