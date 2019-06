LIVE Non è la D’Urso: anche Morgan fra gli ospiti dell’ultima puntata

Dopo una prima stagione salvata platealmente dal caso Mark Caltagirone ed affini, LIVE Non è la D’Urso volge al termine con la sua ultima puntata in onda il prossimo 19 giugno 2019. Al contrario di quanto si è vociferato nelle scorse settimane il talk show di Barbara D’Urso non si allungherà di due puntate ma terminerà come previsto fin dall’inizio il terzo mercoledì di giugno.

Detto questo, chi saranno gli ospiti di questa ultima puntata di LIVE Non è la D’Urso? E quali anticipazioni sono state già diffuse sul web? Ecco un breve riassunto…

Morgan ospite per la terza volta a LIVE Non è la D’Urso

Dopo la dedica musicale di sette giorni fa, Morgan sarà per la terza volta ospite di LIVE Non è la D’Urso. Di cosa parlerà? Sicuramente dello sfratto scampato e del nuovo fratto che lo aspetta fra breve, ovviamente se non riuscirà a trovare la somma di 200 mila Euro per ripagare il debito contestatogli da Asia Argento. Si dovrebbe parlare anche della pace fatta fra Morgan e Jessica Mazzoli, che si era candidata ad aiutare il suo ex compagno proprio in virtù dello sfratto.

Anche nell’ultima puntata di LIVE Non è la D’Urso non mancherà un lungo spazio sul caso Mark Caltagirone. Pamela Prati sarà in studio? Questo è un altro grande mistero: ad inizio settimana sembrava certa la sua presenza in studio, soprattutto dopo quando accaduto nella scorsa puntata. Ma secondo alcuni siti la presenza della Prati a LIVE Non è la D’Urso è saltata nel corso delle ultime 24 ore.

Sicuramente non mancheranno Eliana Michelazzo – oramai diventata ospite fissa del salottino del mercoledì di Barbara D’Urso – e il solito circolo di “analisti” e “sferati” (da Roberto Alessi a Enrica Bonaccorti).

E per non farci mancare niente, Barbara D’Urso concluderà la trasmissione ospitando un suo presunto ex fidanzato: il cantante Miguel Bosè. Fra gli argomenti caldi legati al noto cantante c’è il suo stato di salute piuttosto cagionevole. L’artista potrebbe cogliere l’occasione per smentire o confermare questo malessere.

LIVE Non è la D’Urso tornerà in onda il prossimo anno? Magari sarà la stessa Barbara D’Urso ad accennarcelo a fine trasmissione.