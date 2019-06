Mara Venier è davvero pronta per la prima serata di Rai 1?

In attesa della presentazione ufficiale dei palinsesti di Rai e Mediaset per la prossima stagione, le voci su possibili nuovi programmi non mancano. Non sappiamo ancora se Mara Venier, dopo lo strepitoso successo della sua Domenica IN, deciderà di andare avanti ancora per un altro anno su Rai 1. Ma pare proprio che la conduttrice potrebbe diventare uno dei volti di punta della rete, come è stato in passato. Secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni, la Venier potrebbe persino essere promossa in prima serata con un programma nuovo di zecca. Un programma che dovrebbe portare i sentimenti al centro della narrazione. Un qualcosa di delicato ed elegante, come Pierluigi Diaco sta facendo con Io e Te nei pomeriggi dell’estate della rete. La Rai quindi vorrebbe dimostrare in qualche modo che, la tv garbata e sussurrata può ancora piacere, tra una risata e una gaffe di Mara Venier, al pubblico giovane e meno giovane. La conduttrice però più volte ha detto di non desiderare particolarmente un programma in prima serata. Avrà cambiato idea?

Ma di che cosa dovrebbe trattare questo nuovo programma che Rai 1 affiderebbe a Mara Venier?

MARA VENIER SBARCA NELLA PRIMA SERATA DI RAI 1 CON UN PROGRAMMA NUOVO TUTTO PER LEI?

Come detto in precedenza si tratterebbe di un programma incentrato sui sentimenti. Il titolo per alcuni potrebbe persino essere “La porta dei desideri” una porta dietro la quale incontrare una persona che si è persa strada facendo, una persona con la quale si ha un rapporto da recuperare; e chissà magari anche una persona a cui chiedere la mano, visto che Mara nell’ultima stagione di Domenica In ha dispensato proposte di matrimonio ( Pamela Prati a parte). Insomma un programma che in qualche modo ricorderebbe C’è posta per te ma che sarebbe incentrato sullo stile di Mara, molto diversa da quello di Maria.

Tutto questo potrebbe essere possibile? Qui ovviamente non si discute sul fatto se Mara sia adatta o meno a un programma simile ma sulla sua voglia di mettersi di nuovo in gioco. Avrà davvero voglia di buttarsi in una esperienza di questo genere? E soprattutto il pubblico ha davvero bisogno di un programma clone di C’è posta per te?