Stasera in tv 24 giugno 2019 Temptation Island e The Meddler – Un’inguaribile ottimista

Stasera in tv 24 giugno 2019 su Rai 1 va in onda il film in prima tv The Meddler – Un’inguaribile ottimista, su Canale 5 invece la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Tra i programmi tv in onda oggi in prime time anche Francia – Romania, i campionati europei Italia 2019 Under 21, Salvo Sottile con Prima dell’alba – La Rampa e ancor 22 minutes, L’ombra del diavolo e Quarta Repubblica. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 24 giugno 2019. Su Rai 1 c’è The Meddler – Un’inguaribile ottimista. Alle 21:25 in prima tv il film diretto da Lorene Scafaria del 2015, con Susan Sarandon, Rose Byrne, J.K. Simmons – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Francia – Romania. Alle 20:50 la partita per il campionato europeo di calcio Under 21 – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Prima dell’alba – La Rampa. Alle 21:20 Salvo Sottile con ospite esperti, inizia la seconda puntata con un approfondimento sul Ponte Morandi il cui crollo è costato la vita a 43 persone – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 24 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è Temptation Island. Alle 21:30 la nuova edizione condotta da Filippi Bisciglia – qui le anticipazioni di stasera – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è 22 minutes. Alle 21:20 il film diretto da Vasily Serikov del 2013, con Sergey Aprelskiy, Vladimir Blagoy, Vladislav Demin, Aleksandr Galibin – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarta Repubblica. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con il talk show di Nicola Porro, dal tema dell’immigrazione alle presunte tangenti sul nuovo stadio della Roma – Consigliato sì

Su La7 c’è L’ombra del diavolo. Alle 21:15 il film per la regia di Alan J. Pakula del 1997, con Harrison Ford, Brad Pitt, Rubén Blades, Margaret Colin – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Agente 007 – Licenza di uccidere. Alle 21:30 il film diretto da Terence Young datato 1962 con Sean Connery, Ursula Andress – Consigliato sì – Su Nove c’è Killing Michael Jackson. Alle 21:30 in prima tv le testimonianze dei 3 investigatori che hanno condotto le prime indagini sulla morte del cantante – Consigliato sì