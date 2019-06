Temptation Island 2019 prima puntata: un falò di confronto, un tradimento e molto altro

Ci avevano detto che la prima puntata di Temptation Island 2019 sarebbe stata ricca di colpi di scena e, a giudicare dal video di pochissimi minuti che annuncia la puntata, sarà davvero così. Come saprete oggi 24 giugno 2019 andrà in onda la prima puntata di Temptation Island e sul sito ufficiale del programma, Witty, sono state mostrate le prime immagini del programma di Canale 5. La presentazione delle coppie, l’arrivo in Sardegna, e i primi giorni, o meglio le prime ore di vita nel villaggio. Già perchè a quanto pare, una coppia, resisterà ben poche ore prima di chiedere il falò di confronto.

Non ci resta che scoprire quelle che sono le anticipazioni video della puntata di oggi di Temptation Island.

TEMPTATION ISLAND 2019 PRIMA PUNTATA: LE ULTIME NEWS

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde sono una delle coppie di questa sesta edizione del programma. Nel video di presentazione di questo appuntamento sembra che al momento non siano ancora i veri protagonisti del reality, almeno per il momento.

Jessica Battistello e Andrea Filomena a quanto pare saranno protagonisti di questa puntata. Nel video vediamo Andrea dire che la sua fidanzata gli fa schifo inoltre a quanto pare, il giovane deciderà di chiedere un falò di confronto anche se non sappiamo se Jessica avrà voglia o meno di presentarsi per sentire quello che il suo fidanzato ha da dirle. Andrea arriverà in lacrime al confronto, non sappiamo di preciso quale sia il motivo.

Massimo Colantoni e Ilaria Teolis hanno deciso di partecipare al programma per capire se vogliono davvero costruire una famiglia. Lei mette in dubbio il fatto che lui sia maturo e, a giudicare dalle battute fatte alle tentatrici, sembrerebbe proprio che abbia ragione. Inoltre Massimo, parlando con una tentatrice, dice che la loro casa è una sorta di gabbia e lui non ci vuole tornare. E quando lei le chiede se abbia tradito o meno Ilaria, lui non sa che cosa rispondere…Sembra tra l’altro che Massimo si avvicinerà particolarmente a Federica Lepanto, tentatrice ed ex vincitrice del Grande Fratello.

Katia Fanelli e Vittorio Collina sembrano molto uniti, almeno a giudicare dalle immagini viste sui social ma a quanto pare la loro storia non è ancora decollata. Di loro si vede ben poco nel video della prima puntata, del resto non possono essere tutti protagonisti da subito.

David Scarantino e Cristina Incorvaia sono stati protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne e di certo regaleranno grandi soddisfazioni al pubblico di Canale 5 ma a quanto pare, non dalla prima puntata.

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco sono l’ultima coppia di questa edizione. Nel video della prima puntata si vede Arcangelo guardare con occhi ben attenti il lato b di alcune tentatrici! Nunzia risponde con un “è guerra, è guerra”. E a quanto pare la puntata si chiuderà con la richiesta di Nunzia: è lei a chiedere il falò di confronto con il suo fidanzato…

Tutto questo e molto altro nella prima puntata di Temptation Island 2019 su Canale 5 questa sera.