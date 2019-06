The Resident vince la serata ma non convince: il successo di The Good Doctor non si ripete

E’ una bella serie, sicuramente fatta bene, con attori che abbiamo già visto altrove in altri ruoli . Ma il vero problema di The Resident è che non porta in scena nulla di nuovo. Il dottore cattivo che prende di mira il suo tirocinante? Già visto…I dottori che se la devono vedere con il budget ristretto della struttura? Già visto. I problemi dei pazienti a causa di assicurazioni che non garantiscono le cure? Già visto. La relazione proibita tra dottore e infermiera? Già visto…Tutto già visto è questo il grande problema di una serie che cerca di staccarsi da Dottor House ma poi sembra Grey’s Anatomy per poi sembrare di nuovo Dottor House mescolarsi con le altre decine di serie medical di successo ( da ER Medici in prima linea passando per New Amsterdam) . E i dati auditel relativi alla prima serata di ieri sera sono la dimostrazione del fatto che The Resident non ripeterà in nessun modo il grande successo di The Good Doctor. E il motivo risiede proprio nel fatto che manca la grande novità. Nel caso della serie che lo scorso luglio conquistò nelle prime puntate oltre 5 milioni di spettatori, era il dottore autistico, stella nascente della chirurgia. Nel caso di The Resident non c’è nulla di particolarmente originale che ci lasci pensare a una serie imperdibile che meriti la nostra attenzione.

Vero è che sicuramente The Resident, resta una serie migliore di molte altre, anche prodotte in casa nostra, passate sul piccolo schermo. Merita sicuramente ma non ci entusiasma fino in fondo.

I DATI DI ASCOLTO DEL 25 GIUGNO 2019 PRIMA SERATA: VINCE THE RESIDENT

Dando uno sguardo ai dati auditel relativi alla prima serata di ieri, ci rendiamo conto di come Mediaset, con una replica abbia incassato un risultato non poi così tanto malvagio.

The Resident ha conquistato 2.724.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie in replica ha raccolto davanti al video 2.121.000 spettatori pari all’11.6% di share.

Sono numeri ovviamente bassi, in entrambi i casi ma per la tv d’estate, sono dati più che accettabili. Vedremo che cosa succederà martedì prossimo. Nel caso di Rosy Abate immaginiamo che ci potrà essere solo un calo ( qualcuno avrà pensato che fosse una stagione inedita). Mentre siamo curiosi di sapere se The Resident migliorerà oppure no.