Temptation Island Vip post al vetriolo contro una coppia che non vuole partecipare al programma: di chi si tratta?

Va in onda in questi giorno la sesta edizione di Temptation Island che incassa ottimi ascolti e volta nei trend topic sui social. Molti spettatori però sono a caccia di possibili spoiler in merito all’edizione vip del programma. Chi parteciperà a Temptation Island Vip? In questi giorni i nomi fatti sono tanti e tante sono le indiscrezioni e i possibili rumors. Ma pochi minuti fa dalle pagine social del programma di Canale 5 è arrivato un post al vetriolo da parte della produzione contro una coppia. In particolare, la produzione del programma sottolinea come questa coppia abbia detto di non voler partecipare al programma ( non sapendo di chi si tratta non sappiamo neppure quale sia l’intervista alla quale ci si riferisca o magari delle stories sui social). Ci viene in mente che in questo ultimo periodo di Temptation hanno parlato Lorenzo Riccardi e Claudia ma i rapporti del Cobra e della sua consorte con la produzione del programma ci sembrano ottimi . Qualcuno sui social fa il nome di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni mentre altri parlano di Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Potrebbero essere Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Nel numero di Chi in edicola la scorsa settimana la Cechu aveva parlato di Temptation, sarà lei?

TEMPTATION ISLAND VIP: UNA COPPIA DICE DI NON VOLER PARTECIPARE MA A QUANTO PARE NON E’ STATA INVITATA

I fans del programma adesso chiedono alla produzione del programma e anche agli autori, di fare i nomi delle persone in questione visto che hanno anche pubblicato questo post, in modo da poter spiegare meglio il tutto.

Ecco le parole della produzione sui social:

A quanto pare non si tratta solo di una coppia ma di più coppie. Ovviamente l’ironia corre in rete e i fans del programma ipotizzano che una delle coppie in questione possa essere quella formata da Mark Caltagirone e Pamela Prati o magari dall’ex corteggiatrice Eliana Michelazzo in coppia con Simone Coppi! Ma tornando seri, adesso i fans del programma vogliono i nomi! Di chi si sta parlando?

Temptation Island Vip post al vetriolo contro una coppia che non vuole partecipare al programma: di chi si tratta?