Stasera in tv 3 luglio 2019 SuperQuark, Universiadi e Manifest

Stasera in tv 3 luglio 2019 su Rai 1 va in onda SuperQuark con Piero Angela in studio ma con la collaborazione di Giovanni Carrada e Giulia De Francovich, Paolo Magliocco e Daniela Franco, Barbara Gallavotti e Francesca Marcelli. Canale 5 propone in prima serata Manifest con tre episodi in prima tv mentre su Rai 2 Universiadi 2019 con la Cerimonia di apertura. Tra i programmi tv di stasera in prime time non manca l’appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto; inoltre il film come sempre da non perdere Harry ti presento Sally e ancora Hawthorne – Angeli in corsia e Diverso da chi? Di Seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv mercoledì 3 luglio 2019. Su Rai 1 c’è SuperQuark. Alle 21:25 la seconda puntata della nuova edizione che si apre con un documentario naturalistico e a seguire i collaboratori di Piero Angela tra protesi ortopediche ed esperimenti scientifici – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Universiadi 2019 – Cerimonia di apertura. Alle 21:00 il via ai tredici giorni gare, 18 discipline sportive, si inizia da Napoli ma partecipano anche Salerno e Avellino – qui le informazioni – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chi l’ha visto. Alle 21:20 appuntamento con Federica Sciarelli e i casi di persone scomparse – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 3 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Manifest. In prima tv stasera alle 21:20 gli episodi E’ solo l’inizio, Il rientro e Turbolenza – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è E.T. l’extraterrestre. Alle 21:35 il film diretto da Steven Spielberg del 1982, con Drew Barrymore, Peter Coyote, Henry Thomas, Dee Wallace-Stone – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è I Legnanesi – La famiglia Colombo. Alle 21:25 lo storico gruppo teatrale dopo Signori si nasce… e noi? propone La famiglia Colombo – Consigliato sì

Su La7 c’è Hawthorne – Angeli in corsia. Alle 21:15 gli episodi Senso di appartenenza, Fidati di me, Una brutta nottata, Niente rischio, niente gloria – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Harry, ti presento Sally. Alle 21:30 il film datato 1989 con Meg Ryan, Billy Crystal, Carrie Fisher – Consigliato sì – Su Nove c’è Diverso da chi? Alle 21:25 il film per la regia di Umberto Carteni del 2008, con Luca Argentero, Claudia Gerini, Filippo Nigro – Consigliato sì