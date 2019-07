Per Francesca Fialdini un posto nel pomeriggio della Domenica dopo Mara?

Quale sarà il posto di Francesca Fialdini nella prossima stagione televisiva di Rai 1? Se lo chiedono tutte le persone che la seguono da tempo con affetto e i telespettatori delusi dalla decisione di non affidare di nuovo a lei il timone de La vita in diretta. Ma a quanto pare per la bionda conduttrice di Rai 1 ci sarà altro spazio. Come e dove? Potremmo vederla alla domenica pomeriggio dopo la Domenica IN di Mara Venier. Al momento infatti, il programma La prima volta di Cristina Parodi non è stato riconfermato e dalla Rai potrebbe arrivare un cambiamento per la prossima stagione. A questo punto ci si chiede anche che cosa farà Cristina Parodi visto che il suo programma non dovrebbe andare in onda…Domande alle quali molto presto avremo le risposte del caso…

FRANCESCA FIALDINI ALLA DOMENICA POMERIGGIO DOPO MARA VENIER?

Per Francesca Fialdini l’ultimo anno non è stato dei più semplici. Ha dovuto trovare la sintonia con un nuovo compagno a La vita in diretta ma le cose con Tiberio Timperi non sono andate benissimo. I due hanno lasciato trasparire i segni di un rapporto personale che non decollava e anche se hanno continuato a negare di aver litigato, di avere vari problemi tra di loro, il pubblico a casa ha notato tutto, condannando La vita in diretta a soccombere sotto gli ascolti di Pomeriggio Cinque.

LE LACRIME DI FRANCESCA FIALDINI NELL’ULTIMA PUNTATA DE LA VITA IN DIRETTA

Per il momento non ci sono certezze ma sembra proprio che la Fialdini debutterà in un nuovo programma. Manca pochissimo alla presentazione dei palinsesti della Rai per cui a breve potremo avere tutte le news del caso. La conduttrice non si sbilancia sui social e non dice nulla sul suo futuro. Staremo a vedere che cosa succederà.

