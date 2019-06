La Vita in Diretta: sofferto saluto di Fialdini e Timperi, “Sì, abbiamo litigato”

Tiberio Timperi ha salutato il suo pubblico con un “arrivederci” ma il clima che si respirava in studio era più quello di un addio. Si è conclusa pochi minuti fa la prima ed evidentemente ultima stagione de La Vita in Diretta con il duo di conduttori più problematico del daytime di Rai Uno, ovvero Tiberio Timperi e Francesca Fialdini.

Una difficoltà spesso adocchiata sui social e fra gli addetti ai lavori che – proprio in occasione dei saluti finali – è stata confermata dalla stessa conduttrice carrarese nel suo breve discorso finale. Un clima di addio accentuato persino dal pianto spontaneo di una donna seduta in prima fila fra il pubblico. “Oh, ma non siamo mica morti!” ha ironicamente esclamato Timperi per tranquillizzare la donna. Anche per Francesca Fialdini c’è stato un forte momento di commozione con lacrime mal celate.

La Vita in Diretta: i saluti di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini

Ad aprire il discorso di commiato è Tiberio Timperi: “Grazie al pubblico che ci ha seguito e che ci ha stimolato con vari suggerimenti. Un grazie immenso alla squadra tecnica del TV3 di Via Teulada. E grazie a tutta la produzione…”.

Francesca Fialdini, invece, fa un saluto più vissuto, più caldo e personale: “Io qui ho incontrato degli amici veri in questa squadra” – dichiara con un filo di commozione – “Dei veri professionisti. Ho incontrato, anzi ritrovato Tiberio Timperi. Ed è stato proprio come mi aspettavo di vivere questa esperienza. Sì, abbiamo litigato. Abbiamo fatto pace. Ci siamo emozionati. Però siamo sempre stati veri. Questa per me è l’unica cosa che conta”.

A questa affermazione scatta un applauso spontaneo in studio e Timperi tira corto augurando a tutti una buona estate. Nel frattempo le immagini dello studio continuano a mandare in onda: Timperi calma una donna del pubblico scoppiata a piangere con un ironico “Oh. Non siamo mica morti, eh!”; dietro le telecamere, invece, Francesca Fialdini corre a abbracciare il suo gruppo di autori evidentemente in lacrime per questo addio.

Nel corso dell’ultima puntata si sono trattati vari argomenti di cronaca per poi virare sulla leggerezza dei temi estivi come la riviera romagnola e il liscio. Sono stati anche presentati i nuovi conduttori de La Vita in Diretta Estate: Lisa Marzoli e Beppe Convertini.