La madre dei miei sogni film stasera in tv su Rai 2: la trama

Ancora una serata all’insegna del thriller su Rai 2. Per il ciclo Nel segno del giallo, oggi seguiremo il film in prima tv La madre dei miei sogni. Di che cosa parla il film che ci aspetta oggi 5 luglio 2019? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del film di oggi. Appuntamento come sempre alle 21,20 su Rai 2 per una serata che si tinge di giallo. Le due protagoniste del film sono Stella, una mamma molto al passo con i tempi che ha un blog tutto suo dove condivide le sue esperienze di mamma e sua figlia, Shay. Una vita apparentemente perfetta quella che le due donne vivono nonostante il divorzio di Stella da suo marito. Tutto però un giorno cambia quando nella vita di Stella e di sua figlia arriva un’altra persona…

Ecco quindi maggiori dettagli sulla trama completa del film La madre dei miei sogni che ci aspetta oggi su Rai 2.

FILM STASERA IN TV, SU RAI 2 C’E’ LA MADRE DEI MIEI SOGNI: LA TRAMA

Stella Marshall vive a Los Angeles, è separata dal marito, ha una figlia diciottenne di nome Shay e gestisce un videoblog chiamato “MotherMade”, dove posta ricette, consigli, confidenze e storie sul legame madre figlia. Ad un tratto nella sua vita irrompe una ragazza di nome Peyton. E l’inizio di un incubo di cui Stella diventerà totalmente consapevole solo la sera del suo compleanno…A quanto pare Peyton è ossessionata da Stella. In un primo momento prova ad avvicinarsi a Shay per stringere con lei un rapporto di amicizia. Ma in realtà la ragazza vuole solo prendere il suo posto e anche per questo continua a fare del male alle persone che stanno vicine alla figlia di Stella. E a pagare a caro prezzo la follia di Peyton potrebbe essere anche il fidanzato di Shay. La ragazza ha capito che la sua nuova amica ha dei seri problemi ma Stella sembra sottovalutare i segnali che arrivano. Fino a quando poi sia lei che sua figlia dovranno fare i conti con la follia della giovane Peyton disposta a tutto, anche a uccidere…

Anche questo venerdì la serata in compagnia dei film gialli di Rai 2 continua. A seguire infatti va in onda “Chi ha rubato la mia vita?. Nomi Gardner, promettente scrittrice di gialli, parte per una breve e rilassante vacanza con la sua famiglia, accompagnata anche da Greta, la tata dei suoi due bambini. Ma appena giunti a destinazione, la sua vacanza si trasforma in un incubo: tutti credono (e vogliono farle credere) che lei sia la tata e la tata sia lei. Occorrerà tutta la sua forza di volontà e il profondo amore per i suoi bambini perché Nomi riesca alla fine a dimostrare a tutti la verità.