Il Day Time di Rai 1 da settembre 2019: programmi, conduttori e date di partenza

Presentazione dei palinsesti Rai il 9 luglio 2019 e ufficializzazione di molte delle notizie che si erano diffuse in questi giorni. Da settembre 2019 la programmazione nel day time della rete torna più o meno quella che abbiamo visto quest’anno se non con dei piccoli cambiamenti, fatta eccezione per La vita in diretta. Il programma del pomeriggio di Rai 1 si rinnova sia per stile che per conduzione. Quest’anno infatti il timone del programma sarà affidato a Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Piccoli cambiamenti anche per gli orari, come ad esempio per La prova del cuoco che andrà in onda dalle 12.

Vediamo quindi nel dettaglio quella che sarà l’offerta del day time di Rai 1 da settembre 2019.

UNOMATTINA TORNA DAL 9 SETTEMBRE 2019: ECCO I NUOVI CONDUTTORI

Alle 6,45 dal 9 settembre 2019 a dare il buongiorno al pubblico di Rai 1 ci penseranno Roberto Poletti e Valentina Bisti. I due conduttori prendono il posto di Franco di Mare e Benedetta Rinaldi a UnoMattina.

STORIE ITALIANE TORNA CON ELEONORA DANIELE E CAMBIA ORARIO

Anche Storie Italiane andrà in onda dal 9 settembre 2019. La differenza però sta nell’orario di messa in onda. Stando al comunicato stampa ufficiale della Rai, Storie Italiane inizierà alle 10,30 per poi terminare alle 12. Probabilmente quindi Uno Mattina andrà in onda mezz’ora in più rispetto allo scorso anno.

LA PROVA DEL CUOCO CON ELISA ISOARDI PER IL MEZZOGIORNO DI RAI 1

Come era prevedibile La prova del cuoco si accorcia. Il programma di Rai 1 andrà in onda come in passato dalle 12. Elisa Isoardi torna protagonista. Si torna dal 9 settembre 2019.

CATERINA BALIVO TORNA CON VIENI DA ME ALLE 14

Il 9 settembre 2019 si riprende la diretta anche con Vieni da me, il programma di Caterina Balivo riconfermato nel pomeriggio della rete.

IL PARADISO DELLE SIGNORE TORNA MA SOLO DA OTTOBRE

Probabilmente per il mese di settembre andranno in onda ancora le repliche de Il Paradiso delle signore che riparte con gli episodi inediti il 14 ottobre come sempre alle 15,40 circa.

LA VITA IN DIRETTA SI CAMBIA ANCORA: DUE NUOVI CONDUTTORI

E come era stato ampiamente annunciato, a La vita in diretta arriva una nuova coppia. Lorella Cuccarini e Alberto Matano avranno il difficile ruolo di conquistare maggiori ascolti per il pomeriggio di Rai 1.

L’EREDITA’ TORNA CON FLAVIO INSINNA PROTAGONISTA

Dopo il successo dell’ultima edizione Flavio Insinna si riprende il suo posto a L’eredità. Il programma torna in onda dal 23 settembre 2019.

AMADEUS NELL’ACCESS PRIME TIME CON I SOLITI IGNOTI

E dal 16 settembre torna su Rai 1 anche Amadeus con I soliti ignoti.