Temptation Island 2019 anticipazioni quarta puntata: Jessica si presenta al falò? Vittorio bacia Vanessa?

Succederà come sempre di tutto nel prossimo appuntamento con Temptation Island 2019 e non potevano mancare le nostre anticipazioni. Cosa vedremo nella quarta puntata d Temptation Island in onda il 15 luglio 2019? Lo scopriamo subito con le ultime news che arrivano dal promo mandato in onda proprio ieri con le anticipazioni date da Filippo Bisciglia. Come avrete capito, Andrea ha chiesto il secondo falò di confronto ma questa volta non ha dubbi. O almeno sembra non averne sulla carta: se Jessica non si presenterà andrà via. Ma è davvero quello che succederà?

TEMPTATION ISLAND 2019 ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA: JESSICA E ANDREA FINALMENTE INSIEME AL FALO’?

Nel corso della terza puntata di Temptation Island 2019 il pubblico ha sicuramente notato un cambiamento nell’atteggiamento di Jessica Battistello che ha iniziato a porsi delle domande vedendo anche il video del suo fidanzato Andrea. Sta davvero facendo quello che dovrebbe, che cosa prova per lui? Tutti dubbi che però scompaiono quando Jessica si avvicina ad Alessandro, il tentatore che le ha fatto perdere la testa. Andrea però pensa di aver visto troppo e chiede il secondo confronto.

Nel frattempo fuori dalla gioco, il pubblico inizia a sospettare che la coppia non sia stata realmente sincera con la produzione; anche per questo motivo sia Filippo che Raffaella Mennoia hanno invitato tutti ad attendere il finale per questa coppia, prima di puntare il dito e giudicare.

TEMPTATION ISLAND 2019 ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA: PER LA FOTONICA KATIA E’ TEMPO DI LACRIME

Tempo di lacrime anche per Katia che, ha detto di aver portato il suo Vittorio a Temptation per farlo svegliare. E a quanto pare il giovane, grazie anche alla presenza di Vanessa nel villaggio, si è reso conto che forse stava sprecando del tempo al fianco di una ragazza che non lo valorizza. E ieri lo abbiamo visto quasi dare un bacio alla tentatrice. Se non si fosse scansata, lo avrebbe fatto. Katia ha commentato quello che ha visto dicendo che non prova rabbia e questo le fa capire che forse non ama Vittorio ma dopo, le cose sono cambiate…

TEMPTATION ISLAND 2019 QUARTA PUNTATA: CHI CHIEDERA’ IL CONFRONTO?

E come avrete visto nel promo della prossima puntata, Filippo annuncia che ci sarà una nuova richiesta di falò anticipato. Sarà David a richiamare Cristina dopo quello che ha visto?