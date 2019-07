Nunzia e Arcangelo dopo Temptation Island, lei delusa, lui pentito: le loro parole

Nunzia e Arcangelo sono una delle coppie più discusse di quest’ultima edizione di Temptation Island. Lei ha richiesto il falò di confronto anticipato dopo aver visto il suo fidanzato baciare una delle ragazze single. I due sono usciti separati dal programma però Nunzia chiede un ulteriore falò per riprovarci ma Arcangelo non la pensa come la ragazza. Cosa è successo dopo Temptation Island? Nunzia e Arcangelo hanno rilasciato una doppia intervista per Uomini e Donne Magazine dove hanno parlato e spiegato come stanno le cose ad oggi.

Nunzia parla di Arcangelo dopo Temptation Island: ecco perché ha chiesto il secondo falò di confronto

“Ho lasciato questo villaggio scossa, provata e soprattutto delusa, ma con la consapevolezza che accanto a me non voglio una persona che non mi rispetti, a cui basta poco per dimenticare che ha una fidanzata e che cede alle prime tentazioni“ ha affermato Nunzia chiarendo di non star bene. Adesso la donna si chiede come sarà la vita senza Arcangelo e spiega come mai ha deciso di richiedere il secondo falò di confronto nonostante quello che è successo. “Sono tante le motivazioni che mi hanno portata a prendere quella decisione. Prima tra tutte quella di chiudere nel rispetto la mia storia. E sottolineo la parola mia, perché io ho investito tanto e ho dato tanto a questo rapporto. La mia paura più grande era proprio quella di non finirla in modo dignitoso” ha detto Nunzia al magazine di Uomini e Donne. “La persona che avevo visto durante il primo falò non era quella che conoscevo, perciò ho ritenuto giusto dare ad Arcangelo modo di spiegarsi” ha anche aggiunto. Nunzia si aspettava che Arcangelo non sarebbe tornato indietro dopo l’ulteriore falò: “A distanza di pochi giorni non sarebbe mai potuto tornare indietro, dimostrando a tutti di provare quel sentimento che mi ha sempre detto di sentire per me. Ha voluto lasciar credere agli altri che lui era costretto a stare con me“.

Arcangelo dopo Temptation Island: “Nunzia? Ci tiene tanto a me, sempre perdonato i miei errori”

Grazie a Temptation Island, Arcangelo ha avuto modo di capire che lui non è il ragazzo giusto per Nunzia. Nonostante lei tenga molto a lui ed è sempre stata pronta a perdonare i suoi errori, Arcangelo ha deciso di assumersi le sue colpe. Adesso si dice pentito del bacio con la single: “Quando sono rimasto solo ho capito di essermi lasciato prendere dall’euforia e a quel punto mi sono reso conto di aver commesso un errore. Ero fidanzato, non avrei dovuto e quello non era il momento“. Ma se la tentatrice non ci fosse stata? “I dubbi e le riflessioni sulla mia relazione e su me stesso andavano avanti già da un po’, indipendentemente da Sonia. Io e Nunzia avevamo una storia che durava da tredici anni e volevo capire se fossi realmente convinto di chiuderla” ha affermato Arcangelo.

Ora come ora, Arcangelo dice che è strano non avere la presenza di Nunzia al suo fianco dopo tutti questi anni insieme e che sta cercando di mettere tutti i pezzi in ordine. Ci riuscirà?