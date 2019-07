Vent’anni che siamo lontani: di cosa parlerà il nuovo programma di Rai 1?

La Rai ha da poco presentato i palinsesti dei suoi canali per la prossima stagione televisiva. Tanto l’intrattenimento pensato per i telespettatori di tutte le reti. Tante anche le conferme ma molte le novità. E proprio tra quest’ultime è sicuramente interessante l’arrivo di un nuovo programma. Si tratta di Vent’anni che siamo lontani, questo il titolo della nuova trasmissione che andrà in onda prossimamente su Rai 1. Il programma sbarcherà sulla prima rete della Rai con tre puntate a partire da questo inverno. Ma continuate pure a leggere per scoprire chi saranno i conduttori di Vent’anni che siamo lontani, di cosa tratta il programma e quando andrà ufficialmente in onda.

Vent’anni che siamo lontani: ecco quando andrà in onda su Rai 1 e chi sono i conduttori

Come abbiamo detto, Vent’anni che siamo lontani andrà in onda quest’inverno su Rai 1. Ma quando precisamente? Per vedere la prima puntata del nuovo programma di intrattenimento Rai dovremmo aspettare ancora molto. La messa in onda di Vent’anni che siamo lontani è infatti prevista per il 29 di novembre. Ci vorranno ancora dei mesi, quindi, per guardare questo nuovo programma ma, nel frattempo, vi diamo qualche anticipazione come i nomi dei conduttori, per esempio. Sì perché i conduttori di Vent’anni che siamo lontani saranno due. Due personaggi televisivi molto diversi ma anche molto simili, sicuramente molto amati dal pubblico italiano. Si tratta del cantante Gigi D’Alessio e della conduttrice e attrice Vanessa Incontrada. Saranno proprio loro a muovere queste tre puntate su Rai 1.

Nuovo programma di Rai 1 Vent’anni che siamo lontani: che cosa vedremo nelle tre puntate che andranno in onda?

Non abbiamo ancora detto però di che programma si tratta. Che cosa vedremo in queste tre puntate di Vent’anni che siamo lontani con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada? Sicuramente tanto tanto intrattenimento. Ci sarà da ridere ma anche da emozionarsi. Contenuti inediti, leggeri e simpatici. Si racconterà l’Italia con una modalità inconsueta. Nelle tre puntate che andranno in onda su Rai 1 non mancheranno certo degli ospiti e, in più, sarà presente persino l’orchestra. E, a questo punto, sembra proprio che Gigi D’Alessio canterà! Sarà così? Staremo a vedere.

Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere qualche informazione in più in merito a Vent’anni che siamo lontani e il 29 novembre per poter vedere finalmente in tv il programma con Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio.