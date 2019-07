Cristina Parodi esclusa dal palinsesto Rai commenta ma non velenosa

Si è parlato molto in questi giorni dell’esclusione di Antonella Clerici dai palinsesti Rai per la prossima stagione. Esclusione che ha fatto discutere ma che non è stata la sola. Anche Cristina Parodi, ad esempio, non avrà spazio nella prossima stagione televisiva della Rai eppure negli ultimi cinque anni l’avevamo vista al timone de La vita in diretta ( con ottimi risultati in coppia con Marco Liorni) e in prima serata con altri programmi di punta della rete. Sicuramente deludenti invece gli ascolti della domenica con la Domenica IN della stagione 2018/2019 e quelli de La prima volta che non ha superato la concorrenza di Canale 5 neppure con l’ottimo traino della nuova Domenica IN di Mara Venier.

La prima volta non andrà in onda il prossimo anno e al su posto vedremo A Ruota libera un nuovo programma condotto da Francesca Fialdini.

La Parodi ha commentato le novità della prossima stagione, rilasciando delle dichiarazioni al Fattoquotidiano.it .

CRISTIMA PARODI TROMBATA ILLUSTRE DALLA RAI: ECCO IL SUO COMMENTO

La Parodi quindi non avrà nessun programma nella prossima stagione televisiva ma a differenza delle sue colleghe, non ha dedicato molto tempo alla faccenda lasciandosi andare a dei commenti sui social. Ha parlato con i giornalisti de Il Fatto quotidiano e ha spiegato:

“Me lo aspettavo, mi dispiace. Il programma era molto carino, non sono riuscita a parlare con nessuno. Non so niente, non ho voglia di parlare di questa cosa”.

Arriva quindi la domanda piccata del giornalista:

L’ondata sovranista ha sfavorito la moglie di Giorgio Gori? “(Ride, ndr) “Non rispondo a questa domanda, vado a fare yoga”, scherza la conduttrice per poi farsi seria e aggiungere: “Sono scelte legittime dell’editore. Voglio dire che sono stati cinque anni bellissimi in Rai, farò altro serenamente.”

Nessuna polemica quindi da parte di Cristina Parodi che è stata impegnata in queste settimane in un lungo viaggio in giro per il mondo e che si gode questi giorni di relax insieme alle sue figlie. Troverà sicuramente il modo di fare altro.