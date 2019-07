L’Assedio: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo talk di Daria Bignardi

Anche Discovery Italia ha presentato i suoi palinsesti per la prossima stagione televisiva. Cosa vedremo sui canali Discovery dopo l’estate? Possiamo dire che ci saranno davvero tante conferme come pure molte novità. Una su tutte è il grande ritorno in tv con Discovery Italia di Daria Bignardi che condurrà un talk tutto suo. Si tratta di L’Assedio, è questo il titolo con cui la giornalista Daria Bignardi si presenterà ai telespettatori di canale Nove.

L’Assedio, il nuovo talk di Daria Bignardi al canale Nove di Discovery: quando andrà in onda e quali saranno gli argomenti principali

L’Assedio di Daria Bignardi si prepara dunque a sbarcare sul canale Nove di Discovery Italia.

La messa in onda di L’Assedio è prevista per il mese di ottobre di quest’anno. La data ufficiale sarebbe quella di giorno 16. Comunque, molto presto, sapremo sicuramente di più al riguardo. Nel frattempo, possiamo anticipare qualche ultima novità proprio sul nuovo talk di Daria Bignardi. Il fine ultimo del programma è quello di illustrare e raccontare la società nella quale viviamo oggi. Attualità, dunque, il tema principale. La nota giornalista, durante le puntate di L’Assedio, avrà l’occasione di misurarsi poi con numerosi ospiti. Si tratterà di personaggi importanti e famosi, di nuovi volti emergenti della tv ma ancora anche di persone normali.

Daria Bignardi pronta al grande ritorno con L’Assedio

“Ho sempre dato ai miei programmi titoli di film e questa volta ho scelto uno degli ultimi di Bertolucci. Inizialmente pensavo di proporre un altro format ma le interviste sono quello che mi viene meglio, perché mi piace e perché sono curiosa. Il mondo ha tante cose da dire e il faccio solo da mediatrice parlando con le persone” sono state le parole di Daria Bignardi riguardo al ritorno con il talk L’Assedio. “Per me la diretta è fondamentale perché fino ad un minuto prima succedono cose delle quali potrei parlare con intervistati” sono state ancora le sue parole.

E allora non ci resta che attendere il 16 di ottobre per vedere la prima puntata di L’Assedio, il nuovo talk di Discovery Italia che vedrà protagonista la conduzione di Daria Bignardi.