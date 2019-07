Stasera in tv 12 luglio 2019 La sai l’ultima e Signore e Signori Al Bano e Romina

Stasera in tv 12 luglio 2019 su Rai 1 va in onda Signore e Signori Al Bano e Romina Power mentre Canale 5 propone La sai l’ultima. Tra i programmi tv in onda oggi in prima serata anche il film in prima tv La vendetta della sposa e ancora La Grande Storia, Chicago Med con tre episodi in prima visione. Inoltre La notte dei record con Enrico Papi ma in replica e Affari sporchi con Richard Gere. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 12 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Signore e Signori Al Bano e Romina Power. Alle 21:25 in replica lo show del 2015 con il ritorno sul palco dopo 20 anni di Al Bano e Romina. Tra gli ospiti Kabir Bedi, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Michele Placido, Pippo Baudo – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è La vendetta della sposa. Alle 21:20 in prima tv il film diretto da Robert Malenfant del 2019, con Katie Leclerc, Jeff Schine, Hannah Barefoot – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è La Grande Storia. Alle 21:20 un nuovo appuntamento e si inizia con il 1969, l’anno dello sbarco sulla luna ma tante cosse sono accadute in quell’anno – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN. TV DI STASERA 12 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è La sai l’ultima? Ezio Greggio propone un nuovo appuntamento tra risate e sfide con i capitani Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Chicago Med. Alle 21:20 in prima tv gli episodi Buoni o cattivi, Non ti muovere e Legami stretti – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Delitto perfetto. Alle 21:30 va in onda il film per la regia di Andrew Davis del 1998, con Michael Douglas, Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen – Consigliato sì

Su La7 c’è Affari sporchi. Alle 21:15 il film diretto da Mike Figgis del 1990, con Richard Gere, Andy Garcia, Nancy Travis – Consigliato sì – Su Tv8 c’è La notte dei record. Alle 21:30 una replica con Enrico Papi e i Guinness World Records – Consigliato sì – Su Nove c’è I migliori Fratelli di Crozza. Alle 21:30 appuntamento con il meglio dell’ultima edizione di Fratelli di Crozza – Consigliato sì