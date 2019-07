Stasera in tv 14 luglio 2019 Un passo dal cielo e Colpa delle stelle

Stasera in tv 14 luglio 2019 su Rai 1 potremo seguire in prima serata Un passo dal cielo mentre Canale 5 propone il film Colpa delle stelle. Tra i programmi in tv in onda stasera anche NCIS, Black Butterfly, il Maurizio Costanzo Show ovviamente in replica e ancora il film Poliziotto in prova, Un giorno di ordinaria follia e Little Big Italy. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi tv in onda oggi in prime time, buona serata e buona visione a tutti. Su Rai 1 c’è Un passo dal cielo. In prima serata alle 21:25 le repliche della fiction diretta da Jan Maria Michelini del 2016, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Munoz Morales – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS. Alle 21:20 torna la serie tv Unità anticrimine cin due episodi della stagione 15 – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Black Butterfly. Alle 21:20 il filmdel 2017 di genere Thriller, diretto da Brian Goodman, con Jonathan Rhys Meyers, Antonio Banderas, Piper Perabo, Abel Ferrara, Nicholas Aaron, Vincent Riotta – Consigliato sì

I PROGRAMMI TV IN ONDA STASERA 14 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Colpa delle stelle. Alle 21:20 il film drammatico – romantico del 2014 per la regia di Josh Boone, con Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Laura Dern, Sam Trammell, Willem Dafoe – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Poliziotto in prova. Alle 21:20 il film diretto da Tim Story, con Ice Cube, Kevin Hart, John Leguizamo, Tika Sumpter, Laurence Fishburne – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Mauriizo Costanzo Show. Alle 21:15 in replica il talk show condotto da Maurizio Costanzo – Consigliato sì

Su La7 c’è Atlantide. Alle 21:15 Andrea Purgatori con Ritorno a Tangentopoli – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 5. Alle 20:40 Alessandro alla scoperta del Monferrato – Consigliato sì – Su Nove c’è Little Big Italy. Alle 21:27 torna Francesco Panella – Consigliato sì