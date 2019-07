Stasera in tv 15 luglio 2019 Temptation Island e Parigi a tutti i costi

Stasera in tv 15 luglio 2019 su Rai 1 va in onda il film Parigi a tutti i costi mentre Canale 5 propone un nuovo appuntamento con Temptation Island e le coppie che hanno deciso di mettersi alla prova. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche Before I Got To Sleep, Hawaii Five – 0 con due episodi in prima tv, 2 Fast 2 Furious, Quarta Repubblica con Nicola Porto e Un giorno di ordinaria follia. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 15 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Parigi a tutti i costi. Alle 21:25 il film del 2013 diretto da Reem Kherici con Reem Kherici, Cécile Cassel, Tarek Boudali – Consigliato no – Su Rai 2 c’è Hawaii Five – 0. In prima tv alle 21:15 due episodi: Morte in mare e Il futuro non è passato – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Before I Go To Sleep. Alle 21:20 il film diretto da Rowan Joffe del 2014, con Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong, Anne-Marie Duff, Jing Lusi, Dean-Charles Chapman. Cristine non ricorda più nulla, si è sveglata e non saniente di lei, suo marito le dice che ha subito un trauma. Grazie a un medico e un registratore potrebbe iniziare a ricordare – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 15 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Temptation Island. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con il reality dei sentimenti e la conduzione di Filippo Bisciglia – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è 2 Fast 2 Furious. Alle 21:20 il film diretto da John Singleton del 2002, con Paul Walker, Tyrese, Cole Hauser, Eva Mendes – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarta Repubblica. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con il talk show condotto da Nicola Porro – Consigliato sì

Su La7 c’è Un giorno di ordinaria follia. Alle 21:15 il film per la regia di Joel Schumacher del 1993, con Barbara Hershey, Robert Duvall, Michael Douglas – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Agente 007 – Thunderball: Operazione Tuono. Alle 21:35 il film diretto da Terence Young del 1965, con Sean Connery, Claudine Auger, Adolfo Celi, Luciana Paluzzi, Rik Van Nutter – Consigliato sì – Su Nove c’è Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri. Alle 21:25 il film per la regia di Thor Freudenthal del 2013, con Logan Lerman, Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson – Consigliato sì