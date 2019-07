Addio Andrea Camilleri, la Rai cambia programmazione: tutti gli appuntamenti di oggi e non solo

La Rai rende omaggio al grande Andrea Camilleri nel giorno della sua morte. Lo scrittore e intellettuale siciliano si è spento oggi a Roma all’età di 93 anni. Era stato ricoverato in ospedale un mese fa, dopo un malore. Un mese di coma e oggi il triste addio. Migliaia le persone che hanno reso omaggio allo scrittore con messaggi di affetto sui social e non solo. Un giorno triste oggi per il nostro paese che perde un grande rappresentate del nostro secolo e non solo.

La Rai quindi non poteva che cambiare la sua programmazione. Scopriamo quindi quello che vedremo oggi e anche nei prossimi giorni.

ADDIO ANDREA CAMILLERI: CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE DELLA RAI, ECCO COSA VEDREMO SUI VARI CANALI

Iniziamo con quello che vedremo su Rai 1.

Veniamo quindi alla programmazione di oggi. Tra pochi minuti si inizierà con Io e te, in onda alle 14:00,condotto da Pierluigi Diaco sarà interamente dedicato al ricordo di Camilleri. La Vita in diretta Estate, alle16:50, riserverà ampio spazio al ricordo del grande scrittore. Subito dopo il Tg1, alle 20.35, andrà in onda uno Speciale Porta a Porta, seguito da Conversazioni su Tiresia. Scritto e interpretato da Andrea Camilleri, per la regia teatrale di Roberto Andò e la regia televisiva di Roberto Andò e Stefano Vicario, è lo spettacolo andato in scena al Teatro Greco di Siracusa lo scorso 11 giugno 2018, di fronte a 4mila spettatori nell’ambito delle rappresentazioni classiche realizzate dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico. QUI I DETTAGLI . Alle 22.40 seguirà uno Speciale Tg1, dal titolo “Camilleri sono”, mentre alle 00.15 andrà in onda il documentario“Andrea Camilleri – Io e la Rai”. Sottovoce, infine, sarà interamente dedicato al ricordo di Camilleri.

Ecco invece quello che vedremo su Rai 2 e Rai 3.

Su Rai2 è andato in onda, alle 11.20, uno Speciale TG2 in omaggio al grande scrittore scomparso mentre Rai3 ha proposto, alle 12.45, Diario Italiano – Corrado Augias intervista Andrea Camilleri, una puntata speciale di “Storie”. Alle 18.00 andrà in onda un collage di interviste di Bianca Berlinguer allo scrittore, ospite di “#Cartabianca” mentre Blob dedicherà a Camilleri l’intera puntata. A seguire, andrà in onda Che ci faccio qui – “Andrea Camilleri, vedere oltre” di Domenico Iannacone .

La programmazione sulle altre reti.

Rai Premium proporrà, alle 19.35, il documentario “Andrea Camilleri – il maestro senza regole”, mentre Rai Cultura, in omaggio al maestro scomparso, ha modificato la propria programmazione, per ricordarlo in particolare su Rai5 e Rai Storia. Già stasera alle 21.10 (e in replica giovedì 18 luglio alle 18.30 e venerdì 19 luglio alle 13.30) Rai Storia propone il documentario in prima visione tv “Biografie – Andrea Camilleri Vigàta nel cuore” di Flavia Ruggeri. Lo speciale ripercorre la sua carriera da Le avventure di Laura Storm a Il Tenente Sheridan , da Le inchieste del commissario Maigret a Il commissario Montalbano. Alle 23.30 (in replica giovedì 18 luglio alle 18.00 e venerdì 19 luglio alle 13.00) Rai Storia ripropone una sua intervista esclusiva, realizzata nel 2004 con Cinzia Tani, per il programmaRewind – Visioni Private. Una lunga carrellata di ricordi, a commento di vari brani del repertorio Rai, in cui il grande scrittore siciliano (ma anche regista, autore e produttore Rai per molti anni), ripercorre l’intero arco della sua prestigiosa carriera artistica. Rai5 alle 20.05 (e in replica giovedì 18 luglio alle 15.45) ripropone Gli scrittori e la televisione: Andrea Camilleri (2014) di Gabriella D’Angelo da “Storie della Letteratura – I serie”. “Con la televisione non puoi fare come col romanzo, cioè tornare indietro di una pagina e controllare. In televisione quello che viene detto passa e non viene ripetuto”.

Alle 20.35 su Rai5 (in replica giovedì 18 luglio alle 16.15) è la volta di Terza Pagina – Intervista ad Andrea Camilleri (2019) “Montalbano, per me, dopo vent’anni è un parente al quale voglio bene, ma nello stesso tempo è un personaggio scomodo. Perché il suo successo trascinava al successo anche gli altri romanzi, i miei romanzi storici, i miei romanzi civili. Quindi, lo odio e lo amo”. Così interviene Andrea Camilleri nell’intervista esclusiva a “Terza Pagina”, concessa in occasione dei 25 anni del primo libro di Montalbano e dei 20 anni del primo episodio televisivo.

Sabato 20 luglio alle 21.15 su Rai5Pinocchio (mal)visto dal gatto e la volpe (2016) Spettacolo teatrale con Andrea Camilleri e Ugo Gregoretti. Questo inedito Pinocchio è un’opera multimediale per ragazzi prodotta dal Teatro Massimo di Palermo, scritta e interpretata da Ugo Gregoretti e Andrea Camilleri, accompagnati da Orchestra e Coro del Teatro Massimo nell’aprile 2016, con la regia televisiva di Marco Odetto. Alle 22.25, infine, “Camilleri e la felicità(2018). “La Felicità per me era aprire la finestra al mattino presto mentre la mia famiglia dormiva ancora, sentire l’aria fresca e guardare fuori”. Così risponde Andrea Camilleri a Marino Sinibaldi alla domanda cos’è la Felicità, durante l’intervista per la manifestazione “Libri come” tenuta nel marzo 2018 all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Non mancheranno anche i programmi in onda sulla Radio.

