Detto Fatto non chiude ma si accorcia: scelta giusta per Rai 2?

Bianca Guaccero la scorsa stagione televisiva ha preso Detto Fatto per mano e, dopo anni di conduzione e guida di Caterina Balivo, che lo ha creato e plasmato, ha saputo dare una sua impronta. Vincete? A quanto pare solo a metà, almeno per la nuova direzione di Rai 2. Si era detto già qualche mese fa che le sorti di Detto Fatto fossero in bilico. Ma per fortuna, vedendo Bianca Gauccero raggiante alla presentazione dei palinsesti, avevamo pensato che fosse tutto sistemato. E invece…E invece c’era qualcosa che non andava. Detto Fatto non chiude ma si accorcia: vedremo infatti un programma più corto, che inizierà intorno alle 14,45 precisamente nello stesso momento in cui su Canale 5 va in onda Uomini e Donne. Non solo, non andrà in onda dal lunedì al venerdì regolarmente ma pare, stando alle ultime news, che nel fine settimana vedremo una puntata con “il meglio di”. Una scelta forse kamikaze perchè la decisione di accorciare il programma potrebbe anche essere in parte motivata ma farlo partire nello stesso momento in cui la concorrenza sgancia il programma di punta, forse, non è proprio la cosa migliore.

Bianca Guaccero aveva dimostrato lo scorso anno di essere capace di gestire al meglio un programma come Detto Fatto, dando anche la sua personale interpretazione con momento vincenti ma forse, anche l’addio di Giovanni Ciacci, ha portato la rete a credere che bisognasse cambiare qualcosa. Del resto per Freccero Detto Fatto andava chiuso, per cui immaginiamo che accorciarlo, sia stato uno “sforzo” dal suo punto di vista.

DETTO FATTO NON CHIUDE MA SI ACCORCIA: ECCO COSA CAMBIA A SETTEMBRE

Ricapitolando quindi, Detto Fatto andrà in onda dal lunedì al giovedì dalle 14,45 alle 16 ( prima dovrebbero andare le repliche del nuovo programma di Carlo Cracco in onda poi nel pre serale di Rai 2 con gli episodi inediti).

Il venerdì invece, a partire da ottobre, dovrebbe andare in onda una puntata chiamata Detto Fatto-Il meglio dì, con il best della settimana.

Un peccato perchè considerato il lavoro di Bianca, che è stata una delle poche rivelazioni dell’anno, nel suo ruolo, forse la Guaccero avrebbe meritato di più.