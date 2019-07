Mara Venier e Barbara d’Urso amicizia finita? La risposta di zia Mara lascia spiazzati

La stagione televisiva che si è conclusa tra maggio e giugno ci ha regalato una delle migliori sfide della domenica, cosa che non si vedeva da anni ( anche se ce la siamo goduta solo da settembre a dicembre). Come potrete immaginare parliamo della sfida tra Domenica IN e Domenica Live che ha visto contrapporsi due signore della domenica, due regine del pomeriggio degli italiani. E anche due amiche. Parliamo di Mara Venier e Barbara d’Urso. Vinco io no vince lei, vinci tu no vinciamo noi…Una guerra a distanza fatta di comunicati, battute sui social, battutacce in diretta, interviste, detti e non detti. Ma una guerra che a quanto pare non ha messo in crisi, stando a quello che ha raccontato Mara Venier, una amicizia che dura da anni tra le due conduttrici.

MARA VENIER E BARBARA D’URSO: FINE DI UNA AMICIZIA? NO…

Dalle pagine di Leggo, in una delle sue ultime interviste, parlando della possibilità che Barbara d’Urso decida di non fare Domenica Live, la Venier ha commentato: “Saprà cosa è giusto per lei. Noi due siamo, non eravamo, amiche perché un programma non può cancellare un’amicizia vera“.

E ancora:

“Siamo state dirimpettaie, c’è stata qualche polemica ma ha fatto gioco a tutti. Ma quando c’è rispetto c’è tutto. Perché tra donne ci deve essere rispetto, siamo già abbastanza isolate. E’ stupido entrare in competizione, siamo donne che ce l’hanno fatta da sole e tutte, a modo nostro, abbiamo talento. Non siamo più bambine e quindi qualcosa sappiamo fare se siamo ancora qui. Hanno tentato in tutti i modi a farmi litigare con lei, ma non ci riuscite“.

A quanto pare solo noi cattivoni abbiamo pensato che tra le due ci fosse qualcosa che non andava. Ma forse che il clima fosse cambiato lo si era capito anche nel corso di Live, quando la d’Urso mostrava l’intervista fatta da Mara a Pamela Prati, citando anche Domenica In e la sua collega ( sempre che non fosse invece l’ennesima frecciatina a distanza). Detto questo, se lo dice Mara Venier, perchè non dovremmo crederci?

Dalle parole della conduttrice di Rai 1 parrebbe che in realtà questa guerra non ci sia mai stata e che forse il giochino fatto sia anche servito a entrambe per attirare l’attenzione…