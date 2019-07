Il passato bussa alla porta film stasera su Rai 2: la trama (VIDEO)

Cosa vedere stasera un tv? Venerdì sera davanti al televisore alla ricerca di un film in prima visione? Anche questa settimana Rai 2 offre al suo pubblico un film per il ciclo Nel segno del giallo. Il film scelto per la serata del 19 luglio 2019 si intitola Il passato bussa alla porta. Di che cosa parla il film in onda oggi in prima visione? Ve ne parliamo nelle nostre anticipazioni e vi mostriamo poi il video con un breve trailer del film in onda questa sera.

Il passato bussa alla porta è un film del 2018 diretto dal regista John Murlowski, di produzione statunitense. Il passato bussa alla porta è un thriller realizzato come film per la tv che vede un cast composto da attori molto esperti per la scena televisia statunitense tra i quali figurano Angie Patterson, Maurice Hall, Chad Michael Collins, Aria Pullman, Randy Crowder, Kate Mina Lin, Gildart Jackson, Jacquelin Arroyo, Phil Biedron e A.D. Johnson. E ora vi parliamo della trama del film in onda oggi su Rai 2, eccole ultime news per voi.

IL PASSATO BUSSA ALLA PORTA: ANTICIPAZIONI E TRAMA DEL FILM IN ONDA OGGI 19 LUGLIO

Il protagonista del film è Robyn, una donna molto bella e affascinante che ha deciso di voltare pagina dando uno scossone alla sua vita. Robyn e la sua figlia adottiva Ada vivevano a San Francisco ma poi si sono trasferiti in una grande casa molto lontano dalla grande città. Visto lo spazio che c’è nella nuova casa di Robyn e Ada, la donna decide di renderla accogliente e pensa di aprire un Bed and Breakfast. Per farlo si appoggia a una persona che ha conosciuto da poco Drew, un imprenditore che vive nella piccola cittadina in cui si trova la casa, che ha già avuto esperienze nell’apertura di B&B. Tra i due si instaura subito una amicizia molto forte…

Tutto sembra filare liscio anche perchè Drew si affeziona moltissimo anche ad Ada, diventando una figura di riferimento per lei. Ma quando arriva Beth a vivere nel B&B le cose cambiano. La donna ha un passato misterioso che a quanto pare ha a che fare con la casa dove Robyn adesso vive. Di che cosa si tratta?

IL PASSATO BUSSA ALLA PORTA: ECCO IL VIDEO DEL FILM IN ONDA OGGI SU RAI 2

Quale sarà il finale del film Il passato bussa alla porta in onda oggi su Rai 2? Non ve lo sveliamo ma possiamo dirvi che Ada, Drew e Robyn, loro malgrado, dovranno vedersela con Beth e con tutto quello che è successo nella casa, qualcosa di molto brutto che loro ignoravano.