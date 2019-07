Stasera in tv 19 luglio 2019 Paolo Borsellino – I 57 giorni e Il passato bussa alla porta

Stasera in tv 19 luglio 2019 Paolo Borsellino – I 57 giorni, il film in replica da non perdere con Luca Zingaretti. Canale 5 invece propone La sai l’ultima con Ezio Greggio. Tra i programmi tv in onda stasera in prima serata anche il film Il passato bussa alla porta, La Grande Storia, Chicago Med, Solo 2 ore, La notte dei record e Atlantide – La conquista della Luna. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 19 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Paolo Borsellino – I 57 giorni – qui la trama del film tv – Consigliato sì – Alle 21:25 il film diretto da John Murlowsky del 2018, con Angie Patterson, Aria Pullman, Chad Michael Collins – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Il passato bussa alla porta – qui la trama del film in onda alle 21:20 – Consigliato sì

Su Rai 3 c’è La Grande Storia. Alle 21:20 un nuovo appuntamento con Paolo Mieli; tra i temi della serata la Guerra Fredda – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA VENERDI 19 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è La sai l’ultima? Alle 21:30 l’appuntamento con le risate e con Ezio Greggio e i capitani Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Solo 2 ore. Alle 21:30 il film diretto da Richard Donner del 2006, con Bruce Willis, Mos Def, David Morse – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Chicago Med. Alle 21:20 in prima tv stasera tre episodi: Acque turbolente, Tempismo perfetto e Terreno scivoloso – Consigliato sì

Su La7 c’è Atlantide – La conquista della luna. Alle 21:15 con Andrea Purgatori si va alla scoperta dello storico primo momento dell’uomo sulla luna – Consigliato sì – Su Tv8 c’è La notte dei record. Alle 21:30 in replica lo show condotto da Enrico Papi, ma a rappresentare l’ufficialità e l’autorevolezza del Guinness World Records, sono sempre presenti due giudici, Sofia Greenacre e David Ferrini – Consigliato sì – Su Nove c’è I migliori fratelli di Crozza. Alle 21:30 ancora un appuntamento con il meglio dell’ultima edizione con Maurizio Crozza, i personaggi e la satira – Consigliato sì