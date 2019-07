Stasera in tv 25 luglio 2019 Don Matteo 11, Finalmente la felicità e Jackie

Stasera in tv 25 luglio 2019 su Rai 1 va in onda Don Matteo 11 ovviamente in replica mentre Canale 5 propone il film Finalmente la felicità con Leonardo Pieraccioni. Tra i programmi in tv di oggi in prima serata anche Ricatto ad alta quota, il film Jackie, Chicago P.D., Le Crociate, In Onda E Tartarughe Ninja. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv giovedì 25 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Don Matteo 11. Alle 21:25 in replica la fiction diretta da Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Stasera gli episodi Pena d’amore e Una famiglia normale – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Ricatto ad alta quota. Alle 21:20 va in onda il film del 2016 diretto da Nadeem Soumah con Dina Meyer, Victoria Pratt, Justin Johnson Cortez – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Jackie. Alle 21:20 il film diretto da Pablo Larraín del 2016, con Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Max Casella – Consigliato sì

I PROGRAMMI TV DI STASERA 25 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Finalmente la felicità. Alle 21:15 il film di e con Leonardo Pieraccioni del 2011 con Ariadna Romero, Rocco Papaleo, Andrea Buscemi – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Chicago P.D. Alle 21.20 in prima tv La tana del coniglio, Senza scrupoli e il rapimento – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Le Crociate. Alle 21:30 il film diretto da Ridley Scott del 2005, con Orlando Bloom, Jeremy Irons, Eva Green, Liam Neeson – Consigliato sì

Su La7 c’è In Onda. Alle 20:35 Luca Telese e David Parenzo con il programma di approfondimento quotidiano – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Tartarughe Ninja. Alle 21:30 il film diretto da Jonathan Liebesman del 2014, con Megan Fox, William Fichtner, Alan Ritchson – Consigliato sì – Su Nove c’è Tutta la verità. Alle 21:30 per il ciclo Nove racconta i casi giudiziari che hanno interessato l’opinione pubblicato negli ultimi anni – Consigliato no