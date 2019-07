Uomini e Donne ultime, Giulia Cavaglià parla di Manuel: “Sono convinta che mi abbia tradita”

Giulia Cavaglià, così come gli altri protagonisti di Uomini e Donne, si è raccontata in un’intervista su Witty insieme a Raffaella Mennoia per dare la sua versione dei fatti dopo la fine della storia con Manuel Galiano, pochissimo tempo dopo la scelta fatta nel programma di Maria De Filippi. Quello che Giulia afferma subito è che Manuel, una volta finita la trasmissione di Canale 5, non aveva molta voglia di passare il tempo con la Cavaglià: “Lo ha dimostrato in diverse occasioni”. Dopo la scelta, Giulia e Manuel hanno passato solo quattro giorni insieme. Successivamente Galiano parte per Monaco con un suo amico. “Mi rosicava che lui andasse senza di me” ha confessato Giulia Cavaglià che però non ha ricevuto alcun invito. Gli amici dell’ex tronista la chiamano e le chiedono se ha voglia di andare in una città vicino Monaco ma, anche in quell’occasione, Manuel non propone a Giulia di vedersi.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglià parla della fine della storia con Manuel Galiano e spiega che cosa è successo davvero tra di loro

Dopo aver raccontato questo episodio, Giulia Cavaglià afferma che Manuel Galiano, nel programma, si è dimostrato più innamorato di quanto poi lo fosse realmente. Galiano si lamentava del fatto che la Cavaglià non fosse calorosa. Eppure lei dice di aver presentato al ragazzo la sua famiglia, mentre lei non è mai andata nella città di lui. Durante l’intervista poi, Raffaella Mennoia chiede a Giulia del viaggio ad Ibiza di Manuel. Il viaggio da cui poi sono partiti una serie di rumors che sono arrivati, chiaramente, pure alla protagonista di Uomini e Donne. Anche in questo caso l’ex tronista afferma che Galiano non le ha proposto di andare con lui.

“Ad oggi sono convinta che lui mi abbia tradita” confessa Giulia Cavaglià in seguito anche a tutte le segnalazioni e ai rumors riguardanti Manuel proprio durante il viaggio a Ibiza. Giulia sembra certa che siano cose vere: “Una donna se le sente certe cose”. La Cavaglià ha chiesto spiegazioni a Manuel Galiano riguardo proprio alla presunta ragazza con cui ci sarebbe stato il tradimento. L’ex corteggiatore si sarebbe difeso affermando che la ragazza in questione sarebbe una sua amica di infanzia. Poi Manuel cambia versione dopo Ibiza e afferma che la ragazza si sarebbe aggiunta da sola prendendo il suo telefono.

Giulia Cavaglià racconta che Manuel è arrivato sotto casa sua con un atteggiamento arrogante. Hanno parlato per dieci minuti ma senza arrivare ad un punto di incontro fino a che lui poi non va via.

Raffaella Mennoia dice a Giulia che lei si è affidata a quanto scriveva il web riguardo a tutta questa situazione anche se la Cavaglià parla di fatti. Giulia è convinta di non aver sbagliato con Manuel Galiano. Però essendo lei una persona molto diretta, dice di non aver dato molto modo a Manuel di riprendere in mano la situazione. “In realtà c’era poco da riprendere” afferma però dall’altro lato l’ex tronista di Uomini e Donne.