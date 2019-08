Katia Fanelli rivelazione alla rivista Chi: sarà la nuova fotonica tronista di Uomini e Donne?

E’ stata sicuramente una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island: parliamo di Katia Fanelli. Dalla Sardegna, la bella bionda fotonica, è tornata con le sue adorate scarpette di Cenerentola in mano. E’ single ma a quanto pare, neppure troppo triste. Intervistata dalla rivista Chi racconta che estate sta vivendo e che estate deve ancora vivere. Parla anche del suo ex Vittorio che, a suo dire, starebbe prendendo un grosso granchio al fianco della tentatrice Vanessa che starebbe con lui solo per visibilità. E poi fa una rivelazione: c’è qualcosa che bolle in pentola e forse, a settembre, la vedremo a Uomini e Donne…

KATIA FANELLI PROSSIMA TRONISTA DI UOMINI E DONNE? LE ULTIME NEWS

Ed ecco che cosa racconta Katia Fanelli, quando il giornalista di Chi che la intervista le chiede se in qualche modo si sia pentita di questa partecipazione a Temptation Island:

La mia profezia si è avverata, lui mi manca, lo ammetto. Ma dentro non sento lo stomaco che si stringe, non sento quella cosa forte che si chiama amore. Forse era solo abitudine, forse, credo. Lui resta il più grande amore della mia vita. Ma se in due anni e mezzo non ho nemmeno avuto la forza di andare a convivere significa che un malessere era presente. Adesso, dico, per fortuna che non l’ho fatto. C’è chi prende alla leggera anche la convivenza, io ho sempre messo davanti il rispetto

Katia pensa di aver sbagliato a dare del [email protected] al suo ex anche perchè, come rivela nella sua intervista per la rivista Chi, non c’è stato nessun tradimento. E’ il suo ex ad aver sbagliato durante Temptation Island, non lei. Secondo Katia in questo momento Vittorio sta scappando da lei tanto che non ha voluto neppure incontrarla. E rivela anche che, a suo dire, la storia con la tentatrice Vanessa sia finta.

Katia adesso è pronta per una vacanza fotonica in Grecia e poi continuerà a cercare l’amore, magari nel luogo dei suoi sogni. Pare proprio che Katia abbia un grande desiderio: quello di partecipare a Uomini e Donne come tronista. E rivela alla rivista Chi che ci sarebbe qualcosa nell’aria: sarà lei la prossima tronista?