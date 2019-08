Caos Uomini e Donne: Gianni Sperti accusa Teresa Cilia, lei risponde velenosissima

E insomma anche oggi si scrive un’altra pagina di quello che a breve, se dovesse continuare con questo ritmo, potrebbe prendere il nome dell’Uomini e Donne Gate. Battutacce a parte, i fans del programma di Canale 5, vivono ore di trepidante attesa di storie, rivelazioni, post su Instagram e i protagonisti di questa storia non stanno deludendo le nostre aspettative. Mentre Raffaella Mennoia, pietra della discordia e grande accusata in questa storia, da ieri non scrive una sola parola sui social, le altre persone coinvolte in questa vicenda, continuano. Oggi è stata la volta di Gianni Sperti che ha deciso di dimostrare ancora una volta la sua vicinanza alla Mennoia postando un post sui social, evidentemente rivolto alla Cilia. E ovviamente l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto a tono perchè, come ha detto in altre occasioni, non ha peli sulla lingua e non ha paura di raccontare la sua verità. A questo punto però ci aspettiamo che la Cilia abbia davvero qualcosa di molto forte da rivelare, visto il grande polverone che si è sollevato in queste ore.

Ma torniamo al botta e risposta tra Gianni Sperti e Teresa che arriva dopo le varie stories fatte da Karina Cascella e dall’ex tronista.

GIANNI SPERTI LANCIA ACCUSE VIA SOCIAL E TERESA CILIA RISPONDE A TONO

“Sputare nel piatto in cui hai mangiato equivale a sputarsi in faccia da soli – ha scritto Gianni Sperti ( è bene specificare che Gianni non ha fatto nomi ma è chiaro che si stia riferendo alle persone che in queste ore stanno parlando dell’operato di Raffaella Mennoia, mettendo in dubbio la sua sincerità e quindi Teresa Cilia e Mario Serpa, – Eravate liberi di non mangiare in quel piatto, ma capisco i vantaggi“.

La Cilia fino a questo momento non ha rivelato grandi cose oltre a ricordare a tutti che Karina Cascella probabilmente iniziò a frequentare Sasà mentre lui era ancora un tronista ( non scopre l’acqua calda questa insinuazione è stata fatta per anni). E anche la teoria secondo la quale la Mennoia si invaghì di Jack Vanore mentre lui era sul trono oltre a non trovare prove concrete non genera scalpore per cui segue il programma.

Se c’è qualcosa di più interessante da dire, forse la Cilia dovrebbe farlo. Nel frattempo però ha deciso di rispondere a Gianni Sperti con queste parole.

“Stare seduto lì da 20 anni e non dire mai una cosa giusta equivale ad essere ignoranti e senza personalità. Ah dimenticato, tu sei ballerino!“.

Probabilmente la Cilia si sta lasciando anche prendere la mano senza rendersi conto che potrebbe ben presto passare dalla parte del torto…