Caos Uomini e Donne, lite Trash Karina Cascella-Teresa Cilia sui social tra accuse e difese

E chi avrebbe mai pensato che la nostra estate sarebbe stata ravvivata, le mosciume di un gossip che non ci sta regalando nessuna gioia, da ex protagonisti di Uomini e Donne! Dopo il botta e risposta sui social dell’altro ieri tra Raffella Mennoia e Teresa Cilia, ieri è stata invece la volta di Karina Cascella. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha deciso di scendere in campo per difendere Raffaella Mennoia dalle accuse ricevute sui social. La Cascella ha spiegato che tra loro da oltre 20 anni esiste un rapporto di amicizia che va ben oltre il programma e che lei, che conosce così bene Raffaella, deve necessariamente intervenire su questa vicenda e non può tacere. Immediata, come potrete immaginare, la replica di Teresa Cilia che ha regalato dei momenti di vero trash con le sue stories, andando a ripescare una vicenda che si era persa nelle pieghe del tempo ( parliamo del trono di Salvatore Angelucci e della amatissima Paola Frizziero).

CAOS UOMINI E DONNE: LITE TRASH SUI SOCIAL, PROTAGONISTE KARINA CASCELLA E TERESA CILIA

Ma andiamo con ordine. Karina ha registrato delle stories durante le quali difende a spada tratta Raffaella e il suo operato e accusa invece chi dovrebbe essere grato a lei, al programma e a Maria e invece sui social fa quello che non deve fare.

Oggi ho visto delle storie che ha fatto Teresa, non mi ricordo il cognome. Non so perché lei ce l’abbia con Raffaella. Io a Raffaella devo tutto, mi ha presentato il padre di mia figlia, Maria. Siamo amiche da 20 anni e penso di conoscerla bene. Posso permettermi di dire che conosco come lavora Maria e la redazione. Sono tutti attenti ai ragazzi, li coccolano, rispondono giorno e notte per qualsiasi problema.

Quando si tocca una persona a me cara come Raffaella intervengo. Tu cara teresa hai fatto Uomini e Donne. Sei stata vista da milioni di telespettatori. Hai avuto così numeri molto alti sui social e ora puoi lavorare con le aziende. Ti è stata anche data la possibilità di fare Temptation Island e lavorare nella redazione. Sono scioccata e allibita dalla tua ingratitudine. Non è possibile che devo vedere delle storie dove Raffaella viene denigrata. Una grande mancanza di rispetto come donna. Perché l’hai fatto? Per avete due follower in più? Non infangare persone che ti hanno fatto del bene. Hai minacciato, hai detto che vuoi rivelare delle cose. Ma di che stiamo parlando?!”.

La Cascella continua dicendo che tra l’altro, non ci si può nascondere dietro il fatto che ci sia una persona in particolare ad aver sbagliato, perchè se insulti Raffaella e hai dei dubbi sul suo operato, hai anche necessariamente dei dubbi sul lavoro di Maria de Filippi. La Cascella inoltre sottolinea che Raffaella è una delle poche persone a non provare nessuna gelosia per il genere femminile e che anzi, se vede delle donne forti e capaci di fronte a lei, ne è solo felice.

Ovviamente non è tardata ad arrivare la replica della Cilia:

“Parli tu Karina e mi dai lezioni di vita? Raffaella Mennoia è una tua amica e vi parate il cul* a vicenda. Avete fatto passare per pazza Paola Frizziero e poi è uscita fuori la verità. L’hai fatta uscire pazza. Le hai rubato il fidanzato. Fai la morale a me? Poi non sai nulla di quello che è successo. Non ho sputato nel piatto dove ho mangiato. Io a Uomini e Donne ho trovato l’amore. Io parlo di una singola persona. Capisco che parti in sua difesa. Siete fatte della stessa pasta. La differenza tra me e te è che io non mi faccio comandare da nessuno e non rubo i fidanzati.

Sono scioccata. Una persona come Karina fa la morale a me dopo quello che ha fatto? Vi manca la sincerità.”

E Teresa tira fuori una storia un tantino passata ma che il pubblico di Uomini e Donne conosce bene e forse incassa anche un punto a suo favore perchè si sa, nessuno perdonò all’epoca a Karina questa storia, anche se lei continua oggi a ribadire che non c’era nessuna storia con Sasà e che è diventato dopo il suo fidanzato, sono poche le persone a credere a questa versione dei fatti…

La Cascella ha poi chiuso la serata dicendo che Teresa l’aveva bloccata sui social e che quindi questa vicenda si sarebbe chiusa così. Ma siamo davvero sicuri che sia stato scritto il capitolo finale?