Stasera in tv, cosa vedere il 17 agosto 2019? I programmi del sabato sera

Cosa vedere stasera in tv? Torna la nostra guida Zapping con tutti i consigli per la prima serata . Cosa vedremo oggi sabato 17 agosto 2019 in prime time? Ancora aria estiva per quello che riguarda il palinsesto delle principali reti e molte repliche dunque in questa calda giornata di metà agosto. E per chi passerà la serata davanti alla tv arrivano i nostri consigli per la scelta del canale sul quale sintonizzarsi. Pronti a scoprire cosa ci aspetta oggi in tv? Ecco i nostri consigli per voi.

STASERA IN TV 17 AGOSTO 2019: I PROGRAMMI IN ONDA OGGI, COSA VEDERE IN TV SABATO SERA

Su Rai 1 tempo di repliche con Casa e Bottega, Renato Pozzetto protagonista. Consigliato no

Happy Face Killer Serata Film su Rai 2. La trama: dopo essere stato lasciato dalla moglie, aver perso i figli ed aver visto andare in fumo il sogno di diventare una Giubba Rossa, Keith Jesperson si rende colpevole di almeno otto omicidi di donne, lasciando come firma degli scarabocchi di facce felici. Consigliato ni

Un grande classico sempre consigliato invece su Rai 3 che sceglie Million dollar baby per sabato 17 agosto.

E a proposito di grandi classici del piccolo e grande schermo Canale 5 risponde con un film più che in replica. Io & Maylin in onda oggi alle 21,20 circa. Consigliato ni

E per non farsi mancare nulla in tema di repliche, Italia 1 propone lo stravisto Waterworld. Consigliato ni

Per trovare qualcosa di inedito in casa Mediaset bisogna sintonizzarsi su Rete 4 con i due episodi di Una vita in onda alle 21,30 circa. QUI LE ANTICIPAZIONI Consigliato agli appassionati di soap

Body Of Proof in replica anche su La7. Per il calcio d’estate invece appuntamento su Tv8 con Triestina-Juventus consigliato ovviamente agli appassionati di calcio che attendono il ritorno del campionato di Serie A. High Crimes – Crimini di Stato invece sul Nove consigliato solo a chi non lo ha ancora visto, trattandosi anche in questo caso di una replica.