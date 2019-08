Quando inizia Uomini e Donne stagione 2019/2020? Le ultime news

Nonostante ci troviamo ancora in estate, cresce già la curiosità sui programmi che andranno in onda durante la prossima stagione televisiva. “Che cosa vedremo a settembre?” è la domanda che si fanno molti telespettatori. Ed effettivamente mancano oramai poche settimane all’inizio della nuova stagione televisiva. Oggi parliamo di Uomini e Donne, uno dei programmi più amati del pomeriggio di Canale 5. Pronti a scoprire quando vedremo finalmente in onda la trasmissione di Maria De Filippi? Scopriamo tutti i dettagli al riguardo e le prime anticipazioni sui nuovi troni della prossima stagione.

Quando inizia Uomini e Donne? Ultime news e data di partenza del programma di Canale 5

Per la prossima stagione televisiva 2019/2020 confermatissimo è Uomini e Donne con la conduzione di Maria De Filippi. La trasmissione ritroverà il suo posto nel primo pomeriggio di Canale 5 cercando di dar vita a nuove e appassionanti storie d’amore.

La prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne andrà in onda il 16 settembre 2019.

Uomini e Donne news e anticipazioni: che cosa vedremo nella prossima stagione?

Cresce la curiosità dei fan di Uomini e Donne e, mentre crescono anche le accuse nei confronti di autori della trasmissione di Canale 5, vi diamo qualche anticipazione riguardo a quello che vedremo durante la prossima stagione. Chi saranno i nuovi tronisti? In pole position sembrerebbe esserci nientepopodimeno che Giulia Salemi. La modella è già molto nota al pubblico Mediaset per la sua partecipazione al Grande Fratello, dove ha conosciuto il suo ex fidanzato Francesco Monte che, tra l’altro, è stato sia corteggiatore che tronista a Uomini e Donne. Giulia sarebbe pronta ad una nuova conoscenza, dunque? Ma chi altro ci sarà? Alcuni dei nuovi tronisti potrebbero sbarcare negli studi direttamente da Temptation Island. Non sarebbe certo la prima volta per uno dei single del programma del viaggio nei sentimenti. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, tra i possibili candidati potrebbero esserci due tentatori dell’ultima edizione di Temptation Island. Il primo sarebbe Alessandro, il single che ha cercato di tentare Jessica. Il secondo possibile nuovo tronista potrebbe essere, invece, Giulio Raselli. Il tentatore di Sabrina sarebbe uno dei più voluti dal pubblico di Uomini e Donne.