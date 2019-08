Stasera in tv 20 agosto 2019 Speciale Tg1, Spirito Libero e Stasera Italia

Stasera in tv martedì 20 agosto 2019 su Rai 1 andrà in onda Tg1 – I giorni della crisi, lo speciale condotto in diretta da Francesco Giorgino mentre Canale 5 propone Spirito Libero con due episodi. Tra i programmi tv in prime time stasera Chicago Fire 6 con tre episodi, In Onda Prima serata, sempre per parlare della crisi di governo così come Stasera Italia con Giuseppe Brindisi e in diretta. Inoltre, stasera in prima serata anche Rugantino e Big Wedding. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi tv in onda stasera. Su Rai 1 c’è Speciale Tg1 – I giorni della crisi. In diretta alle 21:25 lo speciale dedicato alla crisi di governo – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Squadra Speciale Cobra 11. Alle 21:20 i due episodi di questa sera: Il clan Badu e Paul in scena – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Big Wedding. Alle 21:25 il film del 2013 diretto da Justin Zackham, con Robert De Niro e Katherine Heigl – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 20 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è Spirito Libero. Alle 21:20 in onda i due episodi di oggi – Consigliato sì – Su Italia1. C’è Chicago Fire 6. Alle 21:20 gli episodi una grande famiglia, Il fuggitivo e Al posto tuo – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Stasera Italia – Speciale Crisi di governo. Alle 21:30 dopo Stasera Italia Estate in diretta lo speciale condotto da Giuseppe Brindisi – Consigliato sì





Su La7 c’è In Onda Prima Serata. Alle 21:15 Luca Telese e David Parenzo in diretta con uno speciale, anche questo ovviamente sulla crisi di governo – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Il mistero di Ragnarock. Alle 21:30 va in onda il film del 2013 per la regia di Mikkel Brænne Sandemose, con Pål Sverre Valheim Hagen e Nicolai Cleve Broch – Consigliato sì – Su Nove c’è Rugantino. Alle 21:30 il film datato 1973 diretto da Pasquale Festa Campanile, con Renato Baldini e Adriano Celentano – Consigliato sì