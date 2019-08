Stasera in tv 22 agosto 2019 Don Matteo, La vita segreta di mio marito e Il 7 e l’8

Stasera in tv 22 agosto 2019 su Rai 1 va in onda Don Matteo con Terence Hill mentre Canale 5 propone il film commedia di e con Ficarra e Picone Il 7 e l’8. Tra i programmi tv di questa sera potremo scegliere anche il film thriller La vita segreta di mio marito, ancora un thriller con Quello che non si di lei e ancora una puntata speciale di Stasera Italia sempre sulla crisi di governo. Inoltre stasera in prima serata la serie tv Chicago P.D., Piazzapulita e Storie criminali. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv giovedì 22 agosto 2019. Su Rai 1 c’è Don Matteo. Alle 21:25 potremo seguire le repliche della fiction con Terence Hill e Nino Frassica: La crepa e Premonizioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è La vita segreta di mio marito. Alle 21:20 il film thriller diretto da Tamar Halpern con Helena Mattsson, Josh Kelly, Briana Evigan, Sofia Mattsson, Brock Harris. Protagonista Avrey che tenta di superare la morte del marito in un incidente – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Quello che so di lei. Alle 21:05 il film delicato omaggio alla professione si ostetrica – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DU STASERA 22 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è Il 7 e l’8. Alle 21:20 il film già visto più volte, datato 2007, diretto da Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Giambattista Avellino con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Consuelo Lupo, Eleonora Abbagnato, Andrea Tidona, Lucia Sardo – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Stasera Italia – Speciale crisi di governo. Alle 21:25 un altro appuntamento speciale con il programma di approfondimento – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Chicago P.D. Alle 21:20 la serie tv in onda con le puntate 20,21 e 22 della quinta stagione – Consigliato sì





Su La7 c’è Piazzapulita. Alle 21:15 appuntamento con Corrado Formigli e si parlerà ovviamente di crisi di governo: Speciale Prima Io – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Torino – Wolverhampton in onda alle 21:00 dallo stadio Olimpico Grande Torino per i playoff di andata – Consigliato sì – Su Nove c’è Storie criminali: la scomparsa della piccola Madeleine, in onda alle 21:25 – Consigliato sì