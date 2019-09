Stasera in tv 5 settembre 2019 Don Matteo 11, Beata Ignoranza e Maurizio Costanzo Show – Allegria

Stasera in tv giovedì 5 settembre 2019 su Rai 1 va in onda Don Matteo 11, ovviamente gli episodi in replica con Terence Hill. Canale 5 invece propone Maurizio Costanzo Show – Allegria dedicato a Mike Bongiorno. Inoltre, oggi in tv in prime time anche il film Beata Ignoranza, Captain America: Il Primo Vendicatore, Hitch – Lui si che capisce le donne, In Onda Prima Serata e ancora The Water Diviner e Hunger Games – Il canto della rivolta – Parte2. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 5 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Don Matteo 11. Alle 21:25 la fiction del 2017 diretta da Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet, con Terence Hill, Nino Frassica: Il cambino di Natale – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Captain America: Il Primo Vendicatore. Alle 21:20 il film del 2011 per la regia di Joe Johnston, con Chris Evans, Hugo Weaving, Sebastian Stan, Toby Jones, Samuel L. Jackson – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Beata ignoranza. Alle 21:20 il film del 2017 diretto da Massimiliano Bruno, con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Valeria Bilello, Carolina Crescentini, Teresa Romagnoli – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 5 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Maurizio Costanzo Show – Allegria. Alle 21:35 una puntata speciale condotta da Costanzo e da Gerry Scotti dedicata a Mike Bongiorno con tanti ospiti – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Hunger Games – Il canto della rivolta – Parte 2. Alle 21:20 il film del 2015 per la regia di F. Lawrence, con J. Lawrence, J. Hutcherson – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è The Water Diviner. Alle 21:30 il film del 2014 diretto da R. Crowe, con R. Crowe, O. Kurylenko, Y. Erdoğan – Consigliato sì





Su La7 c’è In Onda Prima Serata. Alle 20:35 puntata lunga per Luca Telese e David Parenzo – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Hitch – Lui si che capisce le donne. Alle 21:30 il film del 2005 diretto da A. Tennant, con W. Smith, E. Mendes – Consigliato sì – Su Nove c’è Ted Bundy – Nella mente di un serial killer. Alle 21:30 il documentario del serial killer che negli anni ’70 ha ucciso più di 30 donne – Consigliato sì