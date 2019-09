Barbara d’Urso collarino addio: versione Wonder Woman per il debutto di Pomeriggio 5

Tutto pronto anche per il debutto di Barbara d’urso con il suo Pomeriggio 5. Il 9 settembre 2019 giornata di esordio anche per la conduttrice che, in versione Wonder Woman entra nelle case degli italiani con il suo caffeuccio. La conduttrice infatti ha annunciato grandi novità e sorprese sui social postando appunto una foto nella quale la vediamo vestita dalla eroina amata in tutto il mondo. Via il collarino, che l’ha accompagnata in queste settimane dopo il brutto infortunio che ha subito, la d’Urso si prepara per la nuova sfida. L’avversario da battere? Questa volta sono Lorella Cuccarini e Alberto Matano con la nuova La vita in diretta su Rai 1!

La d’Urso ha anche precisato che questa sorpresa relativa appunto al suo costume di Wonder Woman, riguarda in realtà Live-Non è la d’Urso ma che ne parlerà nella prima puntata di Pomeriggio 5 in onda proprio questo pomeriggio in diretta su Canale 5.

BARBARA D’URSO PRONTA A RIACCENDERE CANALE 5 VERSIONE WONDER WOMAN

Non abbiamo idea di quello che sta per succedere ma una cosa è certa: la conduttrice è davvero una donna coraggiosa, poche al suo posto avrebbero continuato a girare promo e preparare ben tre programmi insieme nelle sue condizioni di salute. Del resto che la conduttrice sia una professionista con la “p” maiuscola è cosa nota. La si può odiare, la si può amare ma non si può di certo mettere in discussione il suo attaccamento al lavoro e la sua abnegazione per il pubblico e i programmi che conduce.

Ed ecco il suo messaggio dai social:

Non ci resta che seguire la prima puntata di Pomeriggio 5: appuntamento alle 17,10 per il caffeuccio con Barbara. Vi ricordiamo invece che da domenica, la conduttrice raddoppia. La vedremo nel pomeriggio di Canale 5 al timone di Domenica Live e poi in prime time con Live-Non è la d’Urso.