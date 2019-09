Stasera in tv 9 settembre 2019 Il Commissario Montalbano e al via Temptation Island Vip

Stasera in tv lunedì 9 settembre 2019 su Rai 1 va in onda Il commissario Montalbano in replica con La gita a Tindari mentre Canale 5 propone Temptation Island Vip, la prima puntata. Tra i programmi tv di stasera anche Presa Diretta, Made in I ditelo voi, Quarta Repubblica, Body of Proof, il film Colombiana e ancora La guerra dei Mondi e Agente 007 – Solo per i tuoi occhi. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in inda stasera in tv lunedì 9 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Il Commissario Montalbano. Alle 21:25 in replica la fiction del 2001 con La gita a Tindari, regia di Alberto Sironi, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Made in I ditelo voi. Alle 21:20 al via due ore di spettacolo ricco di comicità – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Presa Diretta. Alle 21:45 la puntata dedicata all’industria dell’abbigliamento, la seconda più inquinante al mondo dopo il petrolio – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 9 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Temptation Island Vip. Alle 21:30 la nuova edizione con la conduzione di Alessia Marcuzzi, inizia una nuova avventura per la conduttrice ma ne vedremo anche delle belle con le coppie vip in gioco – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Colombiana. Alle 21:20 il film del 2011 diretto da O. Megaton, con Zoe Saldana – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarta Repubblica. Alle 21:25 torna Nicola Porro con una nuova puntata e ovviamente con la politica italiana e il Governo al centro della serata – Consigliato sì





Su La7 c’è Body of Proof. Alle 21:15 l’appuntamento con la nota serie tv – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Agente 008 – Solo per i tuoi occhi. Alle 21:35 il film datato 1981 per la regia di J. Glen, con R. Moore, C Bouquet – Consigliato sì – Su Nove c’è La guerra dei mondi. Alle 21:30 il film diretto da Steven Spielberg, con Tom Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto – Consigliato sì