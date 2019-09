Temptation Island Vip anticipazioni prima puntata: abbandono e falò di confronto immediato

Andrà in onda questa sera, lunedì 9 settembre 2019, in prima serata su Canale 5, la prima puntata della seconda e attesissima edizione di Temptation Island Vip. In questi giorni vi abbiamo già dato qualche spoiler in merito a quello che sta succedendo nei rispettivi villaggi ma adesso vogliamo darvi qualche anticipazione proprio di quello che vedremo stasera su Canale 5 con Alessia Marcuzzi. Questa seconda edizione dell’isola delle tentazioni si preannuncia già molto scoppiettante stando alle ultime news. Ma che cosa succederà nella prima puntata? Inizialmente verranno presentate tutte le coppie di personaggi famosi che hanno scelto di partecipare e poi, ovviamente, i ragazzi e le ragazze single. Andiamo a conoscerli meglio.

Temptation Island Vip prima puntata, coppie, tentatori e tentatrici: ecco i volti noti della seconda edizione del programma di Canale 5

Le coppie che hanno deciso di mettere i loro sentimenti in gioco in questa nuova edizione di Temptation Island Vip sono: Pago e Serena Enardu, Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Ciro Petrone e Federica Caputo, Damiano Er Faina e Sharon Macrì, Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Molti i volti noti, dunque, per i telespettatori italiani. Ma chi sono le ragazze e i ragazzi single che cercheranno di tentare fidanzati e fidanzate? Partiamo dai tentatori. I single che vedremo nel villaggio delle fidanzate sono: Antonio Moriconi, Mattia Bertucco, Jack Queralt, Valerio Maggiolini, Ricky Costantino, Alessandro Graziani, Ale Catania, Fabrizio Baldassarre, Giancarlo Picariello, David Nenci, Gianmaria Gerolin, Michele Loprieno, Samy Youssef e Riccardo Colucci. Nel villaggio dei fidanzati invece vedremo le tentatrici: Cecilia Zagarrigo, Zoe Mallucci, Alice Bertelli, Silvia Tramonte, Marina Vetrova, Ana Paula Manzanal, Gaia Mastrototaro, Valentina Galli, Antonietta Fragasso, Daniela Troisi, Federica Francia e Marta Krevsun.

Temptation Island Vip, l’abbandono di Serena Enardu e Pago andrà in onda nella prima puntata? Ecco chi sostituirà la coppia

Vi abbiamo già anticipato che una coppia lascerà in anticipo Temptation Island Vip. Si tratterebbe della coppia formata da Serena Enardu e Pago. Lo stesso cantautore ha dato qualche indizio in merito sul suo profilo Instagram, E pure Maria De Filippi ha spiegato cosa è successo durante una registrazione di Uomini e Donne. Non è ancora chiaro se la coppia andrà via proprio nella prima puntata. Stando alle indiscrezioni sul web, la coppia avrebbe deciso di rinunciare appena poco tempo dopo l’inizio delle riprese. Oltre al loro abbandono dal programma si vedrà, a questo punto, anche il falò di confronto anticipato? Si tratta davvero di Serena Enardu e Pago? Quel che è certo è che una coppia è sbarcata in Sardegna per sostituirli. Chi? Gabriele Pippo, figlio del più noto Pippo Franco, insieme alla sua compagna Silvia Tirado.

Pare chiaro, dunque, che ne vedremo davvero delle belle in questa nuova edizione di Temptation Island Vip. Non ci resta che darvi l’appuntamento con il programma che vede al timone Alessia Marcuzzi, questa sera lunedì 9 settembre su Canale 5. E voi seguirete Temptation Island Vip?