Temptation Island Vip una coppia abbandona: arriva il figlio di Pippo Franco

Mancano ormai davvero pochissimi giorni e potremo finalmente assistere alla prima puntata della nuova e attesissima edizione di Temptation Island Vip. Tante le coppie di personaggi noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di mettere in gioco i loro sentimenti per poterne capire di più della loro storia d’amore. In questi giorni vi abbiamo presentato tutte le coppie che parteciperanno a questa seconda stagione, in versione vip, dell’isola delle tentazioni con Alessia Marcuzzi. C’è però una notizia delle ultime ore che ha lasciato i fan di Canale 5 senza parole. Una coppia ha infatti abbandonato i rispettivi villaggi in Sardegna e al loro posto sono arrivati il figlio di Pippo Franco e la sua partner. Curiosi di saperne di più? Non vi resta che continuare a leggere.

Temptation Island Vip, Pago lascia: che cosa è successo con Serena Enardu? Intanto nel villaggio sbarca una nuova coppia

Nelle ultime ore è arrivato uno spoiler su Temptation Island Vip direttamente da uno dei protagonisti. Pago ha infatti deciso di pubblicare una ig stories che, secondo i fan, parla molto chiaro. Il fatto che Pago sia tornato sui social dimostra già il fatto che abbia lasciato il programma ma le sue parole non lasciano molti dubbi. “Ricorda a volte un uomo va anche perdonato, ma anche una donna?“ ha scritto il cantautore lasciando intuire che tra lui e Serena Enardu qualcosa è andato storto durante l’avventura a Temptation Island Vip. Sembrerebbe che la Enardu non si sia comportata molto bene all’interno del villaggio così da mandare il fidanzato su tutte le furie e che, ad oggi, si chiede se a volte è giusto perdonare una donna. Che cosa avrà fatto di così grave Serena? E Pago l’avrà perdonata? Secondo i più informati la Enardu avrebbe tradito il suo fidanzato. Nel frattempo però a Temptation Island Vip è sbarcata una nuova coppia, conosciamoli meglio.

Serena Enardu e Pago lasciano Temptation Island Vip ma al loro posto arriva il figlio di Pippo Franco: ecco la nuova coppia

Per una coppia che abbandona eccone una nuova che arriva. A Temptation Island Vip sono sbarcati a gran sorpresa anche il figlio di Pippo Franco con la sua compagna. Si tratta di Gabriele Pippo e della fidanzata Silvia Tirado. A lanciare lo spoiler è stato il Vicolo delle news. In una registrazione di Uomini e Donne, infatti, Maria De Filippi avrebbe parlato della vicenda spiegando che una coppia ha deciso di lasciare in anticipo Temptation Island Vip. Una nuova coppia è stata però chiamata alla sostituzione, per l’appunto: Gabriele Pippo e la sua compagna Silvia.

Non ci sono dubbi: questa seconda edizione di Temptation Island Vip ci terrà davvero incollati allo schermo. Sembra chiaro che ne vedremo di tutti i colori nella nuova spumeggiante stagione. L’appuntamento con Temptation Island Vip e Alessia Marcuzzi è per lunedì 9 settembre in prima serata su Canale 5. E voi lo seguirete?