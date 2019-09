Ascolti del pomeriggio 9 settembre 2019: La vita in diretta vs Pomeriggio 5, chi vince?

Al momento, dobbiamo dirlo, quella tra Canale 5 e Rai 1 nella fascia del pomeriggio è di certo la sfida più attesa, almeno per chi ama le analisi dei dati auditel dei programmi in onda sui principali canali televisivi! Prima sfida quindi tra Pomeriggio Cinque e La vita in diretta il 9 settembre 2019: chi avrà vinto? Su Rai 1 alla loro prima puntata insieme, Alberto Matano e Lorella Cuccarini per La vita in diretta che cambia corso. La nuova edizione de La vita in diretta per il mese di settembre andrà in onda dalle 16. La sovrapposizione con Pomeriggio 5 però partirà dalle 17,10 quindi la sfida sarà in questa fascia oraria. Barbara d’Urso resisterà all’arrivo di questa nuova coppia su Rai 1 oppure riuscirà a riconquistare il suo pubblico continuando a vincere tutte le sfide come ha fatto lo scorso anno?

POMERIGGIO 5 ASCOLTI PRIMA PUNTATA 9 SETTEMBRE 2019: ECCO I DATI AUDITEL

Lo scorso anno, la prima puntata di Pomeriggio Cinque era stata vista da 1.433.000 spettatori (16.22%), nella prima parte, a 1.525.000 spettatori (16.01%), nella seconda parte, e a 1.373.000 spettatori (13.1%), nella terza parte di breve durata ( ascolti del 10 settembre 2018).

Ieri Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia al pubblico a partire dalle 17,15 circa, subito dopo Il segreto. Come sempre Barbara d’Urso è partita con la prima parte dedicata alla cronaca, con le ultime notizie sul caso che tutti stanno seguendo, l’omicidio di Elisa Pomarelli per poi passare a una seconda parte dedicata al mondo della cronaca rosa e dello spettacolo. Insomma schema che vince non si cambia, come si potrebbe dire in questo caso!

Ecco gli ascolti della prima puntata di Pomeriggio 5 della prima puntata-in aggiornamento dopo le 10

ASCOLTI PRIMA PUNTATA LA VITA IN DIRETTA: I DATI AUDITEL DEL 9 SETTEMBRE 2019

Lo scorso anno la prima puntata de La vita in diretta condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini era stata vista da 1.357.000 spettatori con il 14.11% nella prima parte in onda dalle 16.35 alle 17.09 e 1.527.000 spettatori pari al 16.52% nella seconda parte in onda dalle 17.13 alle 18.41 ( ascolti del 10 settembre 2018). Ricordiamo che per un mese, La vita in diretta andrà in onda dalle 16 per cui il confronto non sarà solo con Pomeriggio Cinque ma anche con la soap Il segreto ( questa settimana invece la sfida è con Bitter Sweet prima e Il segreto dopo in attesa del faccia a faccia con Pomeriggio Cinque, la sovrapposizione partirà solo dopo le 17,10).

Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno cercato di portare il loro stile nel programma di rai 1 anche se al momento è ancora molto presto per dare un giudizio sul loro operato. Possiamo dirvi però che la prima parte, come annunciato già prima della messa in onda del programma, è dedicata al gossip, al costume, allo spettacolo. Ospiti e opinionisti in studio seduti insieme ai conduttori su un divano, chiacchierano delle notizie della settimana.

Il pubblico avrà dato una possibilità alla nuova squadra di Rai 1? Una cosa è certa: Lorella Cuccarini e Alberto Matano non hanno bisogno del gobbo, e già questa, è una grande notizia.

Ecco i dati di ascolto della prima puntata de La vita in diretta in onda il 9 settembre 2019-in aggiornamento dopo le 10