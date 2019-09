La vita in diretta promessa dal pubblico sui social: Lorella e Alberto Matano funzionano?

Non sappiamo ancora quali saranno gli ascolti della prima puntata de La vita in diretta, ed è chiaramente ancora presto per dare un voto ad Alberto Matano e Lorella Cuccarini ma, pare proprio che questa coppia abbia convinto il pubblico a casa. Da che cosa lo si capisce? Il secondo strumento capace di farci capire cosa apprezza o non apprezza il pubblico a casa, è il mondo dei social. In attesa dei dati auditel, quello che possiamo analizzare sono i tanti commenti che arrivano dai social. I messaggi sotto video e foto su Facebook e i tweets inviati su Twitter.

LA VITA IN DIRETTA BUONA LA PRIMA: I TELESPETTATORI SEMBRANO APPREZZARE

E, analizzando quello che i telespettatori hanno scritto questo pomeriggio, possiamo dedurre che la prima puntata è andata bene. Al momento la coppia composta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini sembra funzionare. In particolare il pubblico apprezza moltissimo il giornalista che riceve ottimi giudizi. Per la Cuccarini invece ci sono anche dei commenti negativi: troppa energia, troppa esplosività. Una cosa però va sottolineata: i due hanno il giusto feeling, non solo. La pacatezza e la giusta misura di Alberto Matano vanno a braccetto con il travolgente, e a volte esagerato, entusiasmo della Cuccarini. La combinazione tra i vari ingredienti, i due conduttori sono totalmente diversi, da vita a un piatto buono da gustare che al momento, non stomaca.

Inoltre sia Lorella che Alberto non hanno bisogno di un gobbo per sapere cosa dire e quando dirlo. Tra l’altro Matano ha degli ottimi tempi e la capacità lodevole, di non interrompere gli inviati che raccontano in diretta le storie. Forse un po’ troppo cronaca nera ma non si può fare a meno visto tutto quello che succede nel nostro paese. Considerato anche il fatto che La vita in diretta va in onda in versione più lunga in questo periodo, c’è anche da aspettarselo.

Il problema della cronaca nera non è di poco conto ed è controverso. Perchè se infatti da un lato è vero che il pubblico spesso si lamenta per queste tematiche, dall’altro sono quelle che spesso fanno il picco di ascolti nel corso della puntata. Non dimentichiamoci che la mission della Rai, di un paio di anni fa, era quella di abolire completamente la cronaca dal day time e lasciarla solo alla prima serata queste tematiche. Sappiamo come è andata a finire visto quello che ancora oggi va in onda sulle reti Rai…