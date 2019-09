Verissimo riparte con Giulia de Lellis ospite nella prima puntata

Sabato 14 settembre 2019 torna su Canale 5 Verissimo ed è quindi tempo di anticipazioni! Direttamente dalla pagina Fb del programma di Canale 5 e dagli altri canali social, arriva la prima anticipazione di questa edizione, viene infatti annunciato il nome del primo ospite di Silvia Toffanin. Nel salotto di Canale 5, a soli tre giorni dall’uscita del suo libro, Giulia de Lellis si racconterà in esclusiva nel programma del sabato della rete. Dopo un’estate piena d’amore al fianco del suo nuovo fidanzato Andrea Iannone, Giulia de Lellis sbarca a Verissimo per parlare di nuovi amori ma anche del suo passato. Del resto il libro Le corna stanno bene su tutto, il principale protagonista è il suo ex, Andrea Damante, è facile quindi pensare che ci sia spazio per la sua vita passata- Racconterà quindi del suo percorso a Uomini e Donne, della sua storia al fianco di uno dei tronisti più amati di sempre ma anche della strada che da sola ha fatto per diventare oggi una tra le influecer più importanti in Italia con oltre 4 milioni di followers ( oggi tra l’altro esce anche il suo mascara firmato Maybelline ).

VERISSIMO ANTICIPAZIONI 14 SETTEMBRE 2019: GIULIA DE LELLIS APRE LE DANZE

La bella influencer quindi ci racconterà cosa significa oggi lavorare con i social, avere una propria linea di cosmetici, lavorare con alcuni tra i più grandi brad del mondo della moda e del make up ma anche che cosa significa portare le corna! E se è vero che a lei forse stavano anche bene, come dice il sottotitolo del suo libro, stava comunque meglio senza e meglio prima di averle…

Non vediamo Giulia de Lellis in tv dalla sua ultima partecipazione alle scelte di Uomini e Donne per cui, immaginiamo che le sue bimbe, non vedano l’ora di ascoltare il racconto di questi ultimi mesi in compagnia del suo nuovo amore ma anche tutti i dettagli sul suo futuro ricco di impegni lavorativi!