Antonella Clerici a Verissimo: pronta a lasciare la Rai anche se lì non vede fenomeni (Foto)

Sarà una bellissima intervista quella che potremo seguire domani a Verissimo con protagonista Antonella Clerici, che come sempre chiara e diretta ha confidato a Silvia Toffanin che è praticamente pronta a cambiare azienda (foto). Non ha usato queste parole ma ha lasciato intendere che in Rai tutto adesso le sta un po’ stretto anche se comprende che non può piacere a tutti e che capita di essere messi nell’angolo. Fa sorridere e riflettere una battuta di Antonella Clerici rivelata dalle anticipazioni di Verissimo quando dice che di fenomeni in Rai non vede. Niente e nessuno insomma che possa giustificare la sua assenza nei palinsesti Rai e considerando anche la delusione del pubblico possiamo dire che ha pienamente ragione. Per lei lo spazio c’era, c’erano altri progetti, aveva già lasciato La prova del cuoco in modo definitivo ma poi si è trovata fuori in maniera ingiusta.

ANTONELLA CLERICI LA TV LE E’ STATA TOLTA IN MANIERA BRUSCA E SENZA MOTIVAZIONE

Usa queste parole la Clerici aggiungendo che la tv un po’ le manca: “Mi manca di non poter avere della progettualità, se non per cose piccole, quando ero abituata a cose più importanti”. E’ un periodo di certo delicato ma lo usa e lo userà per idee che prima non avrebbe avuto perché presa dalla frenesia della vita televisiva. “Per cui tra poco sarò pronta per nuove e grandi avventure” e così fa pensare che ha già un progetto in mente e non solo.





Ha capito bene il perché non ha un programma tutto suo: “La Rai è un’azienda che amo molto. Sono 34 anni che sono lì e negli anni si avvicendano spesso tante persone, e non puoi piacere a tutti. Arriva magari un direttore che ama di più altre persone, che cerca un po’ di metterti nell’angolo, è normale. Poi penso, perché? Non è che vedo fenomeni”. Poi la frase che colpisce più di tutte: “C’è stato tutto questo gran caos per delle banalità, per dei dispetti”, a chi si riferisce?