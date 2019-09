Stasera in tv 13 settembre 2019 Tale e Quale Show e Quo Vado

Stasera in tv 13 settembre 2019 su Rai 1 potremo seguire la prima puntata della nuova stagione di Tale e Quale show con Carlo Conti mentre Canale 5 propone il film Quo Vado? con Checco Zalone. Tra i protrammi tv di oggi in prima serata anche il film di Carlo Vanzina con Ambra Angiolini Mai Stati Uniti, NCIS Los Angeles in prima tv e ancora la Pallavolo Maschile, Campionati Europei 2019 Italia – Grecia. Stasera in prima serata anche Propaganda Live con una nuova edizione, X Factor la nuova edizione e Viva la libertà. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 13 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Tale e Quale Show. Alle 21:25 torna lo show con Carlo Conti – qui le anticipazioni della prima puntata di questa nuova edizione – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS Los Angeles. In prima tv Anime buone e a seguire SWAT sempre in prima tv con due episodi – Consigliati sì – Su Rai 3 c’è Pallavolo Maschile. Alle 20:35 il campionato europei 2019 con l’incontro Italia vs Grecia – A seguire il film Mai Stati Uniti con Ambra Angiolini, Giovanni Vernia, Vincenzo Salemme – Consigliati sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 13 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Quo Vado. Alle 21:30 il film diretto da Gennaro Nunziante del 2015, con Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è X-Men L’Inizio. Alle 21:20 il film diretto da Matthew Vaughn del 2011, con Alice Eve, Amber Heard, James Mcavoy, Michael Fassbender – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Gunny. Alle 21:30 il film diretto da Clint Eastwood del 1986, con Clint Eastwood, Marsha Mason, Everett Mcgill, Moses Gunn – Consigliato sì





Su La7 c’è Propaganda Live. Alle 21:15 Diego Bianchi parte con una nuova edizione – Consigliato sì – Su Tv8 c’è XFactor 2019 – Le Audizioni. Alle 21:30 la nuova stagione con Mara Maionchi, la cantautrice Malika Ayane, il cantante, autore e frontman dei Subsonica Samuel e il rapper, nonché coach mancato di The Voice, Sfera Ebbasta – Consigliato sì – Su Nove c’è Viva la libertà. Alle 21:30 il film per la regia di Roberto Andò del 2013 con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi, Michela Cescon, Anna Bonaiuto – Consigliato sì