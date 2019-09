Mauro Coruzzi lascia Italia sì per problemi di salute: lo sfogo nella prima puntata

E’ iniziata oggi la seconda edizione di Italia sì, il programma del sabato di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Lo scorso anno tra i “saggi” abbiamo visto Elena Santarelli, riconfermata come anche Rita dalla Chiesa. Insieme a loro c’era Mauro Coruzzi, Platinette. In questa seconda edizione però non ci sarà. A spiegare il motivo di questa assenza è stato proprio Coruzzi nei primi minuti della puntata odierna di Italia sì. Commosso, con il fiatone, ha spiegato che per motivi di salute non potrà essere protagonista di un programma così lungo e impegnativo. Le parole di Coruzzi hanno commosso molto Marco Liorni e gli altri presenti. Il conduttore poi ha chiesto a Mauro di restare in studio per assistere a questa puntata.

MAURO CORUZZI LASCIA ITALIA SI PER PROBLEMI DI SALUTE

“Ho chiesto di ospitarmi per spiegare quello che mi sta succendendo. 45 anni da autore e conduttore, è arrivato, il cinema, Sanremo e in tutti questi anni un difficile male da combattere, ovvero il mangiare compulsivo e un anno trascorso a Italia Sì ” ha spiegato Coruzzi. Non è la prima volta che parla dei suoi problemi di obesità ricordiamo che qualche anno fa si era anche sottoposto a una operazione che lo avrebbe dovuto aiutare a dimagrire ma a quanto pare i risultati non sono stati quelli sperati. Coruzzi era anche molto dimagrito dopo la sua esperienza a Ballando con le stelle ma a quanto pare, tutti i chili persi sono stati ripresi.

“Un anno difficile: l’anno scorso trascinavo una gamba e ringrazio la discrezione delle mie amiche per la privacy. Ho deciso alla fine della stagione scorsa che dovevo riguadagnare la mia vita: non potevo accettare programmi così lunghi e lavorare su di me. L’ho fatto con un regime alimentare molto severo e anche per capire se sarei riuscito a prendere il controllo della mia vita” ha spiegato Coruzzi.

“Prima rimetto a posto le fondamenta, poi magari ci rivediamo. Lo dovevo al conduttore, che mi ha voluto qui un anno fa, dovevo una spiegazione. Ecco perché non ci sarò” ha detto Mauro rivolgendosi proprio a Marco Liorni. Il conduttore commosso dalle sue parole ha poi chiesto a Mauro di fermarsi in studio per assistere alla puntata.