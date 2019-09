Ascolti Live-Non è la d’Urso: il Pamela Prati Gate annoia o convince?

E’ andata in onda il 15 settembre 2019 la prima puntata di Live-Non è la d’urso e la sensazione arrivata a casa è che almeno per il momento, gli autori del programma non si siano impegnati troppo. Quella che abbiamo visto ieri in diretta è la continuazione della passata edizione ma senza colpi di scena ( nonostante fossero annunciati come sempre al meglio), senza guizzi. Solo tanta confusione, tante urla, tante persone che parlano di qualcosa che neppure conoscono troppo bene. Gli ascolti della prima puntata di Live-Non è la d’urso brilleranno lo stesso grazie al Pamela Prati Gate o questa storia ha stancato? Onestamente la vicenda non ha davvero più nulla da dire perchè si deve spostare nelel sedi opportune, dove le protagoniste di questa storia dovranno dare delle spiegazioni a chi di dovere. In tv se ne potrebbe riparlare si, ma con fatti, con carte, con prove che ci diano nomi e dati. La cosa più interessante al momento sarebbe comprendere chi muoveva le fila di tutto ma fino a quando in televisione ci saranno le tre versioni e le protagoniste del Pamela Prati Gate si accuseranno a vicenda senza mostrare atti, documenti o qualcosa di concreto, tutto resterà al punto di partenza.

ASCOLTI TV 15 SETTEMBRE 2019: ECCO I DATI AUDITEL DELLA PRIMA PUNTATA DI LIVE NON E’ LA D’URSO

La puntata è stata molto noiosa e spesso anche gestita male, come nel caso del personal trainer arrivato per fare la sua denuncia contro Carmen di Pietro che ha praticamente raccontato a metà la storia per poi essere zittito. Vale lo stesso discorso per l’ex fidanzato di Selvaggia Roma che non ha detto praticamente nulla anche se è arrivato in studio come colui che avrebbe rivelato l’identità di Mark Caltagirone. A tirare troppo la corda si rischia che il pubblico a casa bocci il programma. Certo la d’Urso avrà sempre il suo zoccolo duro, quella fetta di pubblico che non può fare a meno di lei. Ma potrebbe non bastare.

Saranno come sempre i dati auditel a rivelarci come sono andati gli ascolti di questa prima puntata di Live-Non è la d’urso in onda il 15 settembre in prime time e noi non vediamo l’ora di leggere i numeri.

In aggiornamento dopo le 10

Ecco i dati auditel della prima puntata di Live: come previsto il programma non decolla e cala in modo vertiginoso scendendo anche sotto la soglia di sicurezza del 13% di share. Incassa 1.555.000 con l’ 11,10% .

Il Commissario Montalbano doppia Canale 5

Ancora uno straordinario risultato per @MontalbanoRai che, con oltre 4milioni 300mila spettatori, sfiora i 22% di share e stravince la prima serata su @RaiUno.#AscoltiTv #Montalbano pic.twitter.com/4V4VRYJSz6 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) September 16, 2019

Una grande batosta causata dalla decisione assurda di Mediaset di mandare in onda Live alla domenica ma soprattutto di rinunciare a Domenica Live che era il vero asso nella manica della rete.