Barbara D’Urso nel panico: Mickey Rourke smonta LIVE Non è la D’Urso

Mickey Rourke ha letteralmente seminato il panico negli studi di LIVE Non è la D’Urso! No, non ha avuto una cattiva condotta ma ha smontato tutti i piani che la conduttrice e la sua scaletta prevedevano per l’ospite in “esclusiva internazionale“. Nella clip introduttiva, infatti, la trasmissione raccontava come il noto attore si sarebbe dovuto prostrare all’ennesima discussione sulla chirurgia estetica. Al contrario, l’uomo ha colto in contropiede Barbara D’Urso per iniziare a fare un lungo discorso tutto incentrato sulla sua eterna rivalità con Robert De Niro.

Vani tentativi di Carmelita di riportare all’ordine il suo ospite straniero che, fregandosene altamente, ha usato il programma di Canale Cinque per togliersi qualche sassolino dalla scarpa circa il suo passato. Ad un certo punto, guardando in camera, ha persino fatto una ramanzina ad un certo Ludo (il figlio di un suo dipendente).





Mickey Rourke contro Trump a LIVE Non è la D’Urso

Frase dopo frase, l’attore non ha degnato di particolari attenzioni la padrona di casa e, alle varie affermazioni della D’Urso, lui ha sempre risposto in tutt’altro modo. Persino ai saluti finali, quando Barbara ha chiesto all’attore se fosse interessato a ritornare negli studi di Cologno, Mickey Rourke si è girato e ha mandato letteralmente a quel paese il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump facendo persino il gestaccio del dito medio a favore di telecamere.

Una travagliata ospitata di circa 13 minuti in cui la D’Urso è riuscita in un unica impresa: far ammirare all’attore la sorpresa che la produzione gli aveva riservato. Di cosa si trattava? Del remake dal vivo della celebre scena dello streaptease dietro la tapparella icona del film Nove Settimane e Mezzo. A spogliarsi non c’era di certo Kim Basinger ma la showgirl Aida Yespica.

La tribolata presenza di Mickey Rourke a LIVE Non è la D’Urso si è curiosamente consumata fra il primo e il secondo tempo dello spazio dedicato al Prati Gate, che in questa puntata inaugurale del programma è stato l’argomento portante fino alle ore 00:30.

E se gli ascolti saranno sufficienti, abbiamo il piccolo presentimento che di Mark Caltagirone e socie si continuerà a parlare ancora per molto… anche se non c’è davvero null’altro da dire.